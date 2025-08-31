　ドラゴンズは8月31日、横浜スタジアムでベイスターズと対戦します。

　5位のドラゴンズは現在4連勝中で、この日の試合に勝って、4位のカープが敗れれば、クライマックス進出圏内の3位に浮上します。

　ベイスターズの先発は藤浪晋太郎投手、前回登板の17日は、ドラゴンズは1番から9番・投手まで全員左打者のオーダーで臨みました。

　31日のスタメンも7番ショート・ロドリゲス選手以外、全員左打者が並びました。
前日死球を受けた右打者・細川成也選手も、ベンチからのスタートです。

　17日の試合では、ドラゴンズ打線は、藤浪投手に対し、5回で1得点にとどまりましたが、今回は打ち崩すことができるのか、注目です。

　ドラゴンズの先発は17日の試合と同じ、松葉貴大投手です。今季のベイスターズ戦は3試合に先発し、2勝負けなしで、6月22日以来の白星を狙います。

【中日ドラゴンズ】
1　岡林（中）
2　樋口（二）
3　上林（右）
4　ボスラー（一）
5　板山（三）
6　大島（左）
7　ロドリゲス（遊）
8　宇佐見（捕）
9　松葉（投）

【横浜DeNAベイスターズ】
1　蛯名（中）
2　度会（右）
3　筒香（三）
4　オースティン（一）
5　佐野（左）
6　松尾（捕）
7　知野（二）
8　林（遊）
9　藤浪（投）