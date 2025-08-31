ドラゴンズ勝てば3位浮上の可能性…CS進出をかけた“大一番” 31日のスタメンは“藤浪対策”で7番ロドリゲス以外全員左打者
ドラゴンズは8月31日、横浜スタジアムでベイスターズと対戦します。
5位のドラゴンズは現在4連勝中で、この日の試合に勝って、4位のカープが敗れれば、クライマックス進出圏内の3位に浮上します。
ベイスターズの先発は藤浪晋太郎投手、前回登板の17日は、ドラゴンズは1番から9番・投手まで全員左打者のオーダーで臨みました。
前日死球を受けた右打者・細川成也選手も、ベンチからのスタートです。
17日の試合では、ドラゴンズ打線は、藤浪投手に対し、5回で1得点にとどまりましたが、今回は打ち崩すことができるのか、注目です。
ドラゴンズの先発は17日の試合と同じ、松葉貴大投手です。今季のベイスターズ戦は3試合に先発し、2勝負けなしで、6月22日以来の白星を狙います。
【中日ドラゴンズ】
1 岡林（中）
2 樋口（二）
3 上林（右）
4 ボスラー（一）
5 板山（三）
6 大島（左）
7 ロドリゲス（遊）
8 宇佐見（捕）
9 松葉（投）
【横浜DeNAベイスターズ】
1 蛯名（中）
2 度会（右）
3 筒香（三）
4 オースティン（一）
5 佐野（左）
6 松尾（捕）
7 知野（二）
8 林（遊）
9 藤浪（投）