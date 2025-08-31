ドラゴンズは8月31日、横浜スタジアムでベイスターズと対戦します。



5位のドラゴンズは現在4連勝中で、この日の試合に勝って、4位のカープが敗れれば、クライマックス進出圏内の3位に浮上します。



ベイスターズの先発は藤浪晋太郎投手、前回登板の17日は、ドラゴンズは1番から9番・投手まで全員左打者のオーダーで臨みました。





31日のスタメンも7番ショート・ロドリゲス選手以外、全員左打者が並びました。前日死球を受けた右打者・細川成也選手も、ベンチからのスタートです。17日の試合では、ドラゴンズ打線は、藤浪投手に対し、5回で1得点にとどまりましたが、今回は打ち崩すことができるのか、注目です。ドラゴンズの先発は17日の試合と同じ、松葉貴大投手です。今季のベイスターズ戦は3試合に先発し、2勝負けなしで、6月22日以来の白星を狙います。【中日ドラゴンズ】1 岡林（中）2 樋口（二）3 上林（右）4 ボスラー（一）5 板山（三）6 大島（左）7 ロドリゲス（遊）8 宇佐見（捕）9 松葉（投）【横浜DeNAベイスターズ】1 蛯名（中）2 度会（右）3 筒香（三）4 オースティン（一）5 佐野（左）6 松尾（捕）7 知野（二）8 林（遊）9 藤浪（投）