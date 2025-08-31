8月31日は「野菜の日」です。全国青果物商業協同組合連合会など9団体が1983年、消費者に野菜の栄養価値や野菜摂取の意義を再認識してもらい、消費の促進を図るため、「8（や）3（さ）1（い）」の語呂合わせから制定しました。「ナスの揚げ焼き」の簡単な作り方について、ドレッシングやマヨネーズを製造、販売するキユーピー（東京都渋谷区）がXの公式アカウントで紹介しています。

キユーピーは「今日はこんな食べ方でどうですか？」「味付けはポン酢とマヨネーズだけ！」とXに投稿。「ナスの揚げ焼き」の簡単な作り方について、次のように解説しています。

【「ナスの揚げ焼き」の作り方】

（1）ナスを切り、水にさらす。

（2）フライパンで多めの油を熱し、ナスを揚げ焼きにする。

（3）揚げ焼きしたナスを器に盛りつけ、混ぜ合わせたポン酢（小さじ1）とマヨネーズ（大さじ2）をかけたら完成。

キユーピーの投稿に対し、Xでは「いいですね。私もやってみます」「カロリー気になりますが、おいしそうです」という声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。