ME:I・TSUZUMI（海老原鼓）、活動再開を発表 きょう31日開催のツアー最終公演で約1年ぶり復帰【報告全文】
11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のメンバー・TSUZUMI（海老原鼓／18）が、活動を再開することを8月31日、所属事務所「LAPONE GIRLS」の公式サイトを通じて発表した。2024年8月より適応障害のため活動を休止しており、約1年ぶりの復帰となる。
【写真】初のファンコンで「Click」を初披露したME:I
公式サイトでは「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”】 への出演をもって活動を再開させていただきます」と報告した。
続けて「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
なお、今後の活動については「撮影・収録等のスケジュールの都合により今後発表される作品などに不参加のものもございますので予めご了承ください」としている。
ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称：日プガールズ／日プ）から誕生。24年4月17日にメジャーデビューを果たした。
TSUZUMIは、07年1月22日生まれで、グループ最年少。24年7月1日に体調不良のため、少しの間活動を休止することを発表。『KCON LA 2024』（7月26〜28日開催）で復帰したが、8月2日に「適応障害との診断を受けた為、長期的に活動を休止することとなりました」と伝えていた。
なお、COCOROは25年3月、RANは25年7月から活動を休止中。8人体制で活動していたが、TSUZUMIの復帰を受けて、9人体制での活動となる。
【報告全文】
ME:I TSUZUMI 活動再開のお知らせ
いつもME:Iへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”】 への出演をもって活動を再開させていただきます。
TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
※撮影・収録等のスケジュールの都合により今後発表される作品などに不参加のものもございますので予めご了承ください。
