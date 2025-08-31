【UNIQLOのマニア愛用トップス】が優秀！「秋の初めまで使えそう」「色味が絶妙で最高」

【ユニクロ】マニアのおしゃれさん達が、どんなトップスを愛用しているのか気になる人も多いはず。まだまだ暑い今の時期に活躍するものや、秋口まで使えそうな優秀トップスなど、ユニクロアイテムを上手に着こなすおしゃれさん達が、リアルに選んだトップスを今回はご紹介します。シンプルで着回しやすいから、ぜひアイテム選びの参考にしてみて。

涼しげに羽織れるコットンシャツ

【ユニクロ】「コットンショートシャツ / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

コットン100%で仕立てられたシンプルなシャツは、ショート丈でカジュアルにも着こなしやすい一枚。襟付きデザインできちんと感もあり、きれいめコーデにもマッチします。程よくリラックス感のあるシルエットで、サラッと涼しげに着られるのも魅力。ベーシックカラーが揃っているので、着回し力も優秀です。ボタンを留めて上品にまとめても、前を開けてラフに羽織ってもおしゃれに決まりそう。

上品に着られる半袖リブニット

【ユニクロ】「3Dメリノリブクルーネックセーター / 5分袖」\2,990（税込）

@shocogram__さんも「秋の初めまで使えそうな半袖ニット」とコメントしているように、今買って長く活躍してくれそうなニットトップス。体型を拾いすぎない太幅のリブ生地で、上品に着こなせそうなのが魅力です。パンツともスカートとも合わせやすく、デイリーに活躍してくれそう。お仕事の日にも休日にもヘビロテしたくなる優秀トップスです。

1枚でも重ねてもOKなこなれニットベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

暑い時期は1枚で着られて、涼しくなったらシャツや長袖とのレイヤードを楽しめるニットベスト。カラーはブラック、ベージュ、オリーブ、グレーの4色展開。そのなかでもグレーをゲットした@mi___.5さんは「色味が絶妙で最高にかわいい」と絶賛。 落ち着いたカラーで秋コーデにもぴったり。オーバーサイズでゆるっと着られるので、こなれ感のあるおしゃれが楽しめそうです。

背中のミッキーが大人可愛いポイント

フロントはシンプルなロゴ、背中には大きくミッキーがプリントされたディズニーTシャツ。ベーシックなシルエットなので普段のコーデにも取り入れやすく、大人可愛い雰囲気で楽しめます。ゆるっと裾を出してラフに着ても、インしてすっきりまとめてもOK。シンプルな中に背中のアクセントが効いていて、ディズニー好きの人にもおすすめしたい一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@chna1002様、

@shocogram__様、

@mi___.5様、

@hina_wear123様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N