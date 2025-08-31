「世界一幸福な国」フィンランドでサンタに「幸せとは何か」聞いてわかった､日本人が幸せを感じにくい本当の理由

真夏のサンタクロースは何をしているか

2025年7月29日、フィンランドのラップランドが、記録的な熱波に見舞われていると、BBCが報じた。ロヴァニエミは、ラップランドの北極圏が目の前に広がる自然に囲まれた街で、サンタクロースの住む村はここにある。北極圏内にあるにもかかわらず、今年は気温が何日も30度前後に達した。

だが、筆者が訪れた6月末は、連日30度超えの東京から一変、用意していた夏物はトランクの中のまま、ダウンコートやセーターを調達するほどの寒さだった。

本来なら夏でも涼しく、日の落ちない「白夜」のおかげで朝も夜も真夜中も時間制限なく、様々なアクティビティを満喫できるラップランド。

後編では、ラップランドのロヴァニエミの村に住む、サンタクロースに会いに行く。

クリスマスは世界を飛び回るサンタさんも、それ以外の季節は故郷でリラックスした時間を送っていると思いきや、夏の間もゲストに会ったり、世界中から集まる手紙に目を通したりとやることはいろいろある。

また、妻のミセスサンタクロースも（サンタさんは結婚していた！）、遠方はるばるやってくるお客さんの相手をしたり、おいしいシナモンロールや、スパイスで風味づけし、温めたグロギ（ホットワイン）でもてなしたりと、ご夫婦そろって「現役」で大活躍だ。

赤い衣装に長い白ひげ、柔和な笑みをたたえたサンタさんの住む国は、幸福度ランキング8年連続1位の国である。たくさんの子どもたちに幸せを届けてくれるミスター＆ミセスサンタクロースに、幸せとは何か、どうしたら幸せになれるのか、訊いてみたい。

北極圏に位置し、オーロラも見るのに最高の地と評されるロヴァニエミの「the Santa Claus Village」に、サンタクロースのオフィシャルエアラインのフィンエアーで行ってみた。

サンタさんに訊いた「幸せとは何ですか？」

そこはまるで大きなアトラクションだ。まず、目に入ったのは、赤道の北緯66°33′45.9″と描かれた北極圏のライン。一歩踏み出せば、「北極圏」に入る。

早速サンタさんに会いにオフィスを訪ねる。オフィスと言っても、クリスマスカラーとクリスマスギフトに彩られた夢の家。薄明りの中、サンタさんの部屋まで進み、扉を開くと……。

部屋の中ではカメラは使えないが、直接サンタさんの隣に座って、話をしたり、質問することはできる。ツアーメンバーのひとり、26歳のスペイン人の男性が「幸せとは何ですか？」と聞いた。

サンタさんの答えは、「幸せとはそれぞれの心の中にあって、自分で気づくもの。形も大きさも様々ですが、自分の幸せに気が付いたら、ぜひそれを周りの人にシェアしてほしい。それはあなたの周りの人たちを幸せにする手助けとなります」。

サンタさんの部屋に続く通路をドキドキしながら進むと……

サンタクロース専用の郵便局にも寄る。エルフたちが一年中働いているこの場所には、世界の約200カ国から年間50万通、これまでに約2,500万通もの手紙が集まる。エルフがスタンプを押してくれたクリスマスカードを出せば、半年先のクリスマスに合わせて届けてもくれる。

カードを書いていると、ガイドさんから「ミセスサンタクロースに会ってみない？」と声をかけられた。

ミセスサンタ？ 女性のサンタさん？ サンタクロースの奥さん？ サンタさんって、結婚していたの？

ガイドさんに質問すると、片目をつぶって、「それはミセスに直接訊いてみて」と言う。ミセスサンタクロースの部屋にご案内いただいた。

「幸せは気づくもの」

ミセスサンタは、サンタクロースの奥さまだった。ここでの？ 本当の？ それはわからなかったけど、先ほどサンタさんと面会した部屋が平和な静けさと厳かさに包まれているなら、こちらはカジュアルで親しみやすく温かみがある。昭和の良き家庭の父親と母親を想わせるような……。

ミセスサンタは編み物をひざに置いて、私たちの話に耳を傾けてくれた。先ほどのスペイン人男性がミセスにも聞いた。「どうしたら幸せになれますか」。

「幸せは私たちの周りの、どこにでもあると思うわ。森の中にもおうちの中にも。気づいた人が幸せな人ね」。

サンタさんは人の心の中に幸せはある、と言っていた。それは、同じ状況にあっても、同じ局面に立っても、どう感じるかはそれぞれの心の持ちようということだろうか。

そして、ミセスの言う「どこにでもある幸せ」が、身の回りにあるものに感謝し、その瞬間を楽しめるかどうか、という意味なら、「心の中」と「私たちの周り」は言葉としては反対であっても、実は同じことを言っているのかもしれない。

ハスキーの飼育場で心を鷲掴みされ

哲学的な謎かけについてみなで話しながら、ミセスサンタが「用意してくれた」ホットワインと、とろとろのアイシングがかかったシナモンロールをいただいた。料理の腕前は素晴らしい。こんなにしっとりふんわり柔らかく、とろけるような食感のシナモンロールは初めて。型のままサーブされるのは、パン生地があまりに柔らかくて、自分の重みで沈んでしまうからだろう。

甘いワインとおいしいお菓子、サンタクロース夫妻との穏やかな時間に、すっかりリラックスしたところで、次に案内されたのは、同じくサンタ村の中にある、トナカイとハスキー、それぞれの飼育場。

トナカイは見た目大きく、いかめしいが、攻撃性はゼロで人懐っこい。ロヴァニエミには約12,500頭のトナカイがいて、トナカイの飼育は生計を支える重要な手段となっている。

続けて、ハスキーパークへと回る。犬ぞりを引いてくれる犬たちは、大きなケージにチームごとに分かれて入っているが、薪ストーブが赤々と燃える部屋にいたのは3匹の子犬。すやすや眠るその姿に、みんな心を鷲掴みされてしまった。

生後2週間の子犬のかわいらしさときたら！ 人間には生まれながらにして、「子犬を庇護したい」という遺伝子が埋め込まれているのではないかと思うほど、全員そろって目がハートに。ガイドさんが先を急がせても、いったん子犬を抱いてしまうと、子犬の眠りを妨げないよう、みな、動こうとしない。

そういえば、旅の最後に「今回のツアー、何が一番心に残ったか」という質問に、ツアー参加者9人のうち5人が「ハスキーの子犬」と答えていた。

サンタクロースヴィレッジにあるもの

だが私たちには時間がない。後ろ髪を引かれる思いで子犬とお別れして、ハスキーの「犬ぞり」に乗る。ショートコースを1周回るだけなのだが、犬たちはあはあと舌を出している。ラップランドは北極圏で、訪れた6月末でも気温は16度くらいしかなかったが、重い人間を2人ものせて、引っ張れば、犬たちもへとへとになるのだろう。

トレーナーに「犬は苦しくないのですか。なぜ犬がそりを引いている間、他のケージの犬たちはこんなにワンワン騒ぐのか。もしかして、みんなで止めようとしているのでは」と聞いたら、笑いながらこう答えた。

「夏は土の上を引くので、雪の上を引く冬よりはきついけど、犬たちは十分な休憩と水分を取っているし、交代制なので健康面での問題はないですよ。今日お休みの犬たちが鳴くのは、自分も引きたいというアピールです。スタート前、みんな走り出したくて、うずうずしているでしょう。やり過ぎはだめだけど犬にとっては、楽しいんですよ」

たしかに犬ぞりのスタートは、客都合ではなく、犬の具合を見ながらだった。客がそりに乗っても、水を飲んでいる間は待っているし、充分インターバルも取っている。犬たちを見ても、みんな若く、毛艶も良く、みんな走り出したくて、トレーナーの指示を今か今かと待っている。

サンタさんにトナカイ、そしてハスキーの犬ぞりと子犬との戯れ。半日あっても足りない「the Santa Claus Village」だが、レストランやショップも充実っぷりもお知らせしたい。

フィンランドを代表する人気ブランド、マリメッコやイッタラのショップでは、アウトレット商品も多数あり、ヴィンテージなど廃番予定のブランド商品が半額になることも。また、「Lunch Restaurant Santamus」は、店内に森とリアルな川の流れを配し、ラップランドを表現したテーマレストラン。地元料理を楽しめるという触れ込みだったが、世界各国を旅して、日本にも何度も足を運んだというシェフのオリジナルな一皿は秀逸。雰囲気、サービス、味それぞれが高め合い、忘れられない体験ができる。

Lunch Restaurant Santamus

サンタクロース村にあるレストラン。店には森や金の採掘の川を配し、ラップランドらしい空間でローカルの食材を使った料理が楽しめる。金の採掘体験のついたランチコースも。営業時間11時〜17時。

ラップランドをよりよく知るために

ラップランドの魅力は、サンタクロースの村だけにとどまらない。首都ロヴァニエミには、ラップランドと北極地域をもっとよく知るためのアークティクム科学センターや博物館などがあり、丁寧な説明付きのガイドツアーも頼める。

先住民族サーミ人の歴史や文化、北極の野生動物や気候変動の影響などを学べば、長く雪深い冬の間を乗り切るための工夫を凝らした結果が、フィンランドの建物は美しいインテリアに、椅子一つとっても、なぜこんなに洗練されているのかを理解する手掛かりとなる。

展示物や内容は確かに興味深く学びがある。だが、ただ、そこにいるだけで、気持ちが安らぐのだ。

arktikum science centre

開館 火曜日〜日曜日10時〜18時（月曜定休）

入場料 大人: 20 € 家族割 (2+2): 45 € 子ども（ 7-15歳）: 5 €

館内のカフェではランチビュッフェも。サラダビュッフェ、魚と肉料理ほか、各種ペースト、自家製パンとトーストバター、オーガニックコーヒーまたは紅茶。1人前18€。

子どもたちの夢を届けるサンタクロースと、そのそばで見守るミセスサンタ。彼らがくれたのは、モノではなく「気づく幸せ」という視点だった。

自然と共に暮らし、四季の変化を大切にし、人と人のあたたかい関係を何よりの財産とするフィンランドの人々と、北極圏の村で過ごした日々は、慌ただしい日常のなかで失われがちな“心のゆとり”を静かに取り戻す体験となった。

ヘルシンキ＆ラップランドのお勧めホテル

〇ヘルシンキ空港のホテルClarion hotel Airport

ヘルシンキ空港に直結していて、早朝、深夜の移動に便利。朝4時オープンのレストランの朝食ビュッフェはローカル食材をふんだんに使った数々のお皿が並ぶ。とくにパン、チーズ、フルーツ、ドリンクが充実。宿泊客はもちろんフリー。

〇Lapland Hotel Sky Ounasvaara

「サンタクロース村」のある街として知られるロヴァニエミの中心地から車で10分ほどの足回りの便利な場所ながら、静かな森にに面して建つ。シーズンにはオーロラも見られるという、フィンランド旅行に求めるものをすべて叶えてくれるホテル。さらに客室には、スイッチひとつでいつでも入れるサウナが！

朝食は、フィンランドのベストレストランに何度も選ばれている、パノラマレストラン「スカイ キッチン＆ビュー」で。その名の通り、窓から見える景色は地平線まで一望できるので、夏は白夜の白い太陽の光のもとで、冬はきらめく雪の反射で幻想的な景色の中で味わいたい。

フィンランドのベストレストランに何度も選ばれている、パノラマレストラン「スカイ キッチン＆ビュー」の朝食ビュッフェは、スイーツパートひとつとっても、この充実っぷり！

〇Wilderness Hotel Muotka

ラップランド地方の奥深く、ウツヨキ近郊の手つかずの自然と北極圏の静寂に包まれた極上の隠れ宿。観光地化された大型ホテルとは一線を画し、森と一体化した木造キャビンやガラス窓付きのオーロラルーム、北欧らしいミニマルであたたかみのある家具や薪ストーブ、プライベートサウナを備えた部屋もあり、目的やツアー形態に合わせて好みの部屋が選べる。

最大の魅力は、ツーリスティックではない“本物の北極圏”の体験。ホテル周辺は人工の灯りが少なく、夜には空一面のオーロラを間近に感じられる絶好の観測地なのだ。

また、宿泊客が利用できる「大浴場」ならぬ「大サウナ」があり、軽食やビールを口にしながらサウナに入り、暑くなったら外の湖に飛び込む体験ができる。時間帯によって男女別に区切られるが、プライベートで貸切（有料）も可。

〇Wilderness Hotel Juutua

ラップランドのイナリ村の中心部に建つリバーサイドホテル。北極圏の静寂さとクラシカルなサーミ文化を感じながら、徒歩でサーミ博物館「Siida」やお土産ものショップを回れるアクセスの良さも魅力。

イナリ湖とユートゥア川のせせらぎに臨む客室は、北欧ミニマリズムのインテリアでまとめられ、レストラン「Aanaar」では地元食材とモダンなラップ料理が楽しめる。

〇Arctic TreeHouse Hotel

ロヴァニエミのサンタパークの近く、周囲の森に溶け込んだ独立型の客室は、こじんまりとした温かみのある北欧デザインの家具でまとめられている。日本のゲストからは「オーロラが見えそうな気配があると、ホテルの係の人から連絡があり、オーロラを見ることができた！」「窓から見える景色に夜も朝も癒される。ロケーションが最高でした」「森の中でベリーを摘んで食べる経験が出来たのが本当に良かった」などの感想が寄せられている。

〇Aino Private Island Hotel

ロヴァニエミ中心部とサンタクロース村からわずか10分、ケミ川に架かる吊り橋を渡ったプライベートアイランド内にある大人専用ブティックリゾート。

中でも3つのベッドルームに6台のベッド、暖炉付きの広々としたリビングルーム、北極川を前にテラスを備えたプライベートヴィラは、プライバシーに充分配慮され、ラグジュアリーを求める顧客を満足させるもの。

食事は伝統的な建築が美しいレストラン「コタ」で提供するほか、専用シェフを呼ぶことも。フィンランド式サウナと、川沿いにある薪焚きサウナ（要予約）の両方を楽しめる。

取材協力：フィンエアー

フィンランド大使館

