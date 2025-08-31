¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤Ç»ëÎÏÄã²¼¤ò30¡Á90%ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ä´ã²Ê°å²òÀâŽ¢º£¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅŽ¥ºÇÁ°ÀþŽ£
¢£ÆüËÜ¤Î¡Ö¶á»ë¼£ÎÅ¡×¤ÎËë³«¤±
¤¤¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¤ÎÁý²Ã¤È½Å¾É²½¤¬ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á»ë¼£ÎÅ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¼£ÎÅ¤¬¡¢À¤³¦¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¶á»ë¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿Ê¹Ô¤·¡¢¤¿¤ÀÉÔÊØ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤ËÇòÆâ¾ã¤äÌÖËìÇíÎ¥¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅ¤ÏÀ¤³¦¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ëë³«¤±¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2024Ç¯12·îËö¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¡ÖÄãÇ»ÅÙ¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã±Õ¡ÊÅÀ´ãºÞ¥ê¥¸¥å¥»¥¢®¥ß¥ËÅÀ´ã±Õ0.025¡ó¡Ë¡×¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢º£½ÕÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¿¾ÇÅÀ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡ÊMiSight®1day¡Ë¡×¤â¡¢8·î19Æü¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾®»ùÍÑ¤Î¡Ö¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À¡×¤â¶á¤¯½èÊý²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×¤ÎÎ×¾²»î¸³¤â¶á¤¯»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë5¤Ä¤Î¼£ÎÅË¡
»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¸±Å¬±þ³°¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¼«Èñ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼£ÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç»ö¤Ê»Ò¤É¤â¤Î´ã¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤òëð¤¦¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¸½ºß¡¢5ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤ËÍ¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÄãÇ»ÅÙ¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã¡¢¢¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¡¢£¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ¡¢¤Â¿¾ÇÅÀ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡¢¥¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÚÅÙ¤«¤éÃæÄøÅÙ¤Î¶á»ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã¤È¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¤ÇÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢°ìÊý¡¢¶¯ÅÙ¶á»ë¡Ê¡Ý6D°Ê¾å¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ¤äÂ¿¾ÇÅÀ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡¢¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À¤Ê¤É¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°å»Õ¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅË¡¤¬¹ñÆâ¤ÇÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ê²¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼£ÎÅË¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÄãÇ»ÅÙ¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã
ÄãÇ»ÅÙ¥¢¥¹¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö½¢¿²Á°¤ËÅÀ´ãÌô¤ò1Å©¤µ¤¹¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËºÇ¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿¶Ñ30¡ó¤Î¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ê¥¸¥å¥»¥¢ÅÀ´ã±Õ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ´ãÌô¤Ë¤ÏÆ·¹¦¤ò³È¤²¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ·Ú¤¤¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¿ôÆü¤Ç´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑ¤âÌôºÞ¤¬1¥«·î¤ËÌó4300±ß¤ÈÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶á»ëÍÞÀ©¤ÎºÇ½é¤Î¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÀ´ã¤òËº¤ì¤ë¤È¸ú²Ì¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌô¤Î¸ú²Ì¸úÇ½¤Ï¡Ö¶á»ë¤Î¿Ê¹ÔÍÞÀ©¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÚÅÙ¤«¤éÃæÅùÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¶á»ë¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¶¯ÅÙ¶á»ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Æ·¹¦¤ò¹¤²¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¢¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼
¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¤Ï¡Ö½¢¿²Ãæ¤ËÆÃ¼ì¤Ê¥Ï¡¼¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüÃæ¤Î»ëÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³ÑËì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥ì¥ó¥º¤òºîÀ®¤·¡¢Ìë´Ö¤ËÁõÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÑËì¤ÎÄºÅÀ¤ò¤ï¤º¤«¤ËÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¯¥»¤Å¤±¤Æ¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Ï»ëÎÏ¤¬²óÉü¤·Íç´ã¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£ÁõÍÑ³«»Ï2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¶á»ë¿Ê¹Ô¤òÌó50¡óÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¿å±Ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ã¶À¤äÆüÃæÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÈÑ¤ï¤·¤µ¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯¡¢Íç´ã¤Ç¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄãÇ»ÅÙ¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã¡¢¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºÇ½é¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬³Æ»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬18Ëü±ßÁ°¸å¤È¤ä¤ä¹â¤¯¡¢Âç¿Í¤Î´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢ËèÈÕ¤ÎÁõÍÑ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÂÕ¤ë¤È³ÑËì´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢ÆüÁõÍÑ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¶á»ëÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1 ¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¤Î¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢££¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ
¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼£ÎÅ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇÈÄ¹650nm¤ÎÀÖ¿§¸÷¤ò1Æü2²ó¡Ê1²ó¤Ë¤Ä¤3Ê¬¡Ë¡¢½µ¤Ë5Æü´Ö¡¢´ã¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¤òÈ¼¤ï¤º¼ê·Ú¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£80¡Á90¡ó¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¶á»ëÍÞÀ©Î¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¶¯ÅÙ¶á»ë¤Û¤É¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÅÙµ¡´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¸½à¤Ç5Ç¯´Ö¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁõÃÖ¤ò¶¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¸ú²Ì¡¦°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÎ×¾²»î¸³Ãæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤¾µÇ§¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´À¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Á´¹ñÌó160¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ëµ¡´ï¤Î¹ØÆþ¤ä¸¡ººÈñ¤Ê¤É¤ÇÌó16Ëü±ß¡¢µ¡´ïÍøÍÑÎÁ¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÂå¶â¡Ë¤ÇÇ¯´Ö8Ëü¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾È¼Í¸å¡¢°ì»þÅª¤Ë»ÄÁü¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¸÷¤Ë²áÉÒÀ¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅÃæ¤ÏÌÖËì¤Î¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Â¿¾ÇÅÀ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
¡ÖÆüÃæÍÑ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¶á»ë¿Ê¹ÔÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¡¢Â¿¾ÇÅÀ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¥ì¥ó¥ºÃæ±û¤¬¥¯¥ê¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ç±óÊý¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¤¡¢Æ±¿´±ß¾õ¤ËÌÖËì¤è¤ê¼êÁ°¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥ì¥ó¥º¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ã¼´Ä¹¤Î¿¤Ó¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£1Æü»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç±ÒÀ¸Åª¡¢ÁõÍÑ´¶¤ÏÄÌ¾ï¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¹¡£Íð»ë¤ä¶¯ÅÙ¶á»ë¤Ë¤âÉý¹¤¯Å¬±þ¤·¡¢ÁõÍÑ³«»Ï¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ç¶á»ë¿Ê¹Ô¤ò59¡óÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²Æ¤ËÌô»ö¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤òÌÜ°Â¤Ë¾®»ùÍÑ¤È¤·¤ÆÂ¿¾ÇÅÀ¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬Àµ¼°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ËÁõÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ã¤Ë¥´¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê³°¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ê¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È»ÈÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¤Î²Á³Ê¤È¤ä¤ä³ä¹â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüÃæ¤Ë¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢´ÊÃ±¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À
¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î´ã¶À¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»ëÎÏÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´Éô¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥¾¡¼¥ó¤Î¼þÊÕÉô¤Ë¼ê¸µ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈù¾®¥ì¥ó¥º¤òÂ¿¿ôÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ã¼´Ä¹¤Î¿¤Ó¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÄÌ¤ê´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç°ÂÁ´¤ËÌó50¡ó¤Î¶á»ëÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯ÂÎ¤Ø¤Î¿¯½±À¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Ï¶á»ë´ÉÍýÍÑ´ã¶À¤¬»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¶á»ëÍ½ËÉ¤Î¤¿¤áÁá¤á¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥ó¥ºÂå¤¬°ìÈÌ´ã¶À¤ÎÌó2ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼£¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Íð»ë¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ä¥ì¥ó¥º·Â¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬±þ³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¡Á¥¤Î¼£ÎÅ¤ÏÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¤È¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÍÞÀ©ºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¶á»ë¤ò²þÁ±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¿Ç¤ÏÉ¬¤º´ã²ÊÀìÌç°å¤Ø
ºòº£¤Ï¡Ö¶á»ë¤ÎÍ½ËÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÇ»ÅÙ¥¢¥È¥í¥Ô¥óÅÀ´ã¤ä¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¶á»ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î4¡Á5ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÍ½ËÉÅª¤Ë³«»Ï¤·¡¢Æ±»þ¤ËÀ¸³è½¬´·¤âÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤ÜÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ò¹¶¤á¡Ó¤Î»þÂå¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¤ÎºÇ¿·¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¼£ÎÅ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÈñÍÑ¤â´Þ¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç´ã²ÊÀìÌç°å¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÀ´ãÌô¤Ê¤é¾®»ù²Ê¤Ç¤â½èÊý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á»ë¤ÎÎ¢¤Ë¼Ð»ë¤ä°äÅÁÀ¼À´µ¤¬Àø¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢´ã¼´Ä¹¤äÌÖËì¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¿Ç»¡¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤ò½ü³°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´¤ÇºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï´ã²ÊÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢¶á»ë¤À¤±¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á»ëÍÞÀ©¼£ÎÅ¤Î»þ´ü¤Ï¡¢´ã¼´¤¬µÞ¿¤¹¤ë5¡Á6ºÐº¢¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢À®Ä¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¯10Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¼£ÎÅ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤°å»Õ¤«¤É¤¦¤«¤âÉÂ±¡Áª¤Ó¤Ç¤Ï½Å»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨2 How to identify and manage pre-myopes | Myopia Profile
ÂçÌî µþ»Ò¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë
´ã²Ê°å
1963Ç¯3·î¡¢»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¤Ë¤Æ´ã²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£98Ç¯Ê¸Éô¾Êºß³°¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¡£2014Ç¯¤è¤êÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜ°å³Ø²ñÁí²ñ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê°Ñ°÷Ä¹¡£ÆüËÜ¶á»ë³Ø²ñÍý»öÄ¹¡£
¡Ê´ã²Ê°å ÂçÌî µþ»Ò Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀÐÀîÈþ¹á»Ò¡Ë