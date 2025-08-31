◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日の中日戦で移籍後2度目のマウンドに立つ。本拠地横浜スタジアムでは初登板となる。

試合を前にスタメンが発表され、中日は7番のロドリゲス以外、左打者8人を並べた。唯一の右打者となったロドリゲスは今季1軍出場は10試合のみ。前回17日の対戦では先発の松葉を含めた左打者9人をスタメンに起用していた。

中日・井上監督は30日に藤浪の荒れ球対策について、「オレの中では、今夜もう一度考えますけど、あの、（スタメンは）左打者が主になると思う」と語っていた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点と好投。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。

＜中日のスタメン＞

（1）中堅・岡林

（2）二塁・樋口

（3）右翼・上林

（4）一塁・ボスラー

（5）三塁・板山

（6）左翼・大島

（7）遊撃・ロドリゲス

（8）捕手・宇佐見

（9）投手・松葉