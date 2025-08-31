31日（日）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。巨人の先発投手は山田龍聖、対するロッテの先発投手は石川歩。

巨人は3回表、先制に成功。坂本達也の安打で無死一塁とし、石塚裕惺の適時二塁打で1点を挙げた。

5回表、四球で出塁した石塚を二塁に置き、三塚琉生がライトへの2ランを放ち2点を追加。3対0とした。

5回裏、山田はロッテ打線を三者凡退に打ち取った。

6回裏、投手交代で2番手・菊地大稀が投入され、三者凡退に打ち取った。

7回表、坂本達、宇都宮葵星の安打などで一死一三塁とし、三塚が敵失で出塁、その間に三塁ランナーがホームにかえり1点を追加。さらに郡拓也の死球などで一死満塁とすると、湯浅大が犠牲フライを放ち1点を奪う。足を絡めた攻撃でリードを5点に広げた。

7回裏、マウンドに3番手の今村信貴が上がり、三者凡退に打ち取った。

8回表、一死から増田陸が左中間へのソロを放ち1点を追加。リードを6点とした。

8回裏、4番手の平内龍太が登板。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6点リードの9回裏、マウンドに上がったのは5番手の田中千晴。二死二三塁とされたものの無失点で切り抜けた。

巨人はロッテに6対0で完勝。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています