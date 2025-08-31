スズキ「スイフトスポーツ“カタナ”仕様」に反響殺到！ 「なんて素敵なんだ！」「遊び心必要！」 ド迫力デザインの「バイク仕様」は実は市販化してた!? 「KATANA」EDがスゴかった

まさかの「バイク×クルマ」コラボ実現

ホンダやスズキ、ドイツのBMWでは、クルマ（四輪車）だけでなく、バイク（二輪車）も展開しており、いずれも根強いファンを持ちます。

しかし、「バイク風のクルマ」や「クルマ風のバイク」というように、自社の四輪・二輪モデルそれぞれのキャラクターを組み合わせたモデルというのはなかなか実現しません。

【画像】超カッコイイ！ スズキ「スイフト“カタナ”仕様」を画像で見る（30枚）

そんななか、2020年1月に開催された「東京オートサロン2020」でスズキは、バイクファンとクルマファンどちらも興奮させる、「四輪・二輪融合モデル」を発表したのです。登場から5年が経過した今でもさまざまなコメントが寄せられています。

まさかの「カタナ仕様」が超カッコイイ！

その「四輪・二輪融合モデル」とは、「スイフトスポーツ KATANA（カタナ）エディション」。ベース車はスズキのホットハッチバック「スイフトスポーツ」です。

スイフトスポーツは2003年に登場しました。スズキの主力コンパクトカー「スイフト」をベースに、高性能エンジンや体幹の強化、スポーティな装いの内外装専用パーツを備え、スポーツ車の手頃モデルとして支持されています。

いっぽう「カタナ」というのはスズキのバイクのこと。1981年に登場し、日本では1994年から2000年まで販売されました。名称の通り、日本刀をモチーフとしたデザインを採用したほか、高い性能とレスポンスのよいエンジンを採用し、人気を獲得。

一度生産を終了しましたが、2018年にドイツで開催されたバイクショー「インターモト2018」で復活。翌2019年から世界各国で発売されました。

このスイフトスポーツとカタナを融合したのが、スイフトスポーツ カタナエディションなのです。

エクステリアはスイフトスポーツの純正カラーでなく、カタナで採用している「ミスティックシルバーメタリック」を採用。フロントグリルには赤アクセントをあしらい、「刀」エンブレムはバイクと同じものを装備。

さらに、ワイドフェンダー化やフロントスプリッターを備え、戦闘力の高さを予感させます。

リアのエアロパーツはカタナを想起させるブラックのパーツを装備し、カタナファンも大興奮なスタイリングを実現しました。

インテリアはレザートリムとスポーツステアリングを装備。インパネやドア、コンソールにはチタンマフラーの焼入れのような加工を施し、スポーティな世界観を表現しています。

さて、このスイフトスポーツ カタナエディションですが、実は公開された前年、2019年に欧州で台数限定の特別仕様車「スイフトスポーツ カタナ」として販売していたのです。

さすがにワイドフェンダーや派手なフロントスプリッターなどは装備されなかったものの、カタナロゴやブラックストライプ、レッドのアクセントカラーをあしらい、スポーティなサウンドを奏でるレムス製スポーツマフラーやHKS製スポーツサスペンションを採用。

所有する喜びと、走行性能の強化、官能性の向上を図っていました。現地価格は、2万8999ユーロ（当時約357万円）で30台の限定でした。

この欧州の限定車の発展版が、東京オートサロン2020のスイフトスポーツ カタナエディションということでしたが、残念ながら国内導入や第二弾の登場とはなりませんでした。

しかし、5年が経過した今でも、スイフトスポーツファンやカタナファンからは熱い視線が注がれているようで、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

「そういう遊び心が必要。」「なんて素敵な車だ。」など、見事な融合に対する高評価は数え切れません。

さらに、「この色で販売してくれたら買う気満々」「いいね。別のクルマで隼エディションも作ろう」など、購入したいと思う人や、スズキのスーパースポーツ「ハヤブサ」とコラボしたモデルの登場を求める人もいるようです。

なお、スイフトスポーツの現行モデルは2025年2月で生産を終了。現在のところ、次期型の登場に関するアナウンスは一切ありません。

しかし、もし次期スイフトスポーツが登場するのであれば、もしかすると再びバイクとのコラボレーションモデルが登場するかもしれません。