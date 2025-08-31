◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)

ロッテのドラフト1位ルーキー・西川史礁選手が走攻守に躍動。勝ち越し点にも貢献しました。

まずは佐藤都志也選手のソロHRで同点に追いついた直後の3回。打席には山川穂高選手を迎えます。山川選手は先発・小島和哉投手の3球目をとらえると、3塁手のグラブをはじく力強い当たりを放ちます。するとレフトを守っていた西川選手がフェンス際まで転がった打球をつかむとすぐさま送球。2塁に駆け込んできた山川選手を間一髪でアウトとしました。

守備で見せた直後には、バッティングでもアピール。3回裏に先頭で打席に向かうと、センターへのヒットを放ちマルチ安打を記録します。開幕後は状態を落としていた西川選手ですが、再昇格後は好調をキープしており、これで再昇格後26度目のマルチ安打も記録しました。

さらに続く上田希由翔選手のレフトへのヒットでは、一気に3塁へ進塁。好走塁で一気に追加点のチャンスをつかみます。その後は相手バッテリーのエラーの間に一気にホームイン。勝ち越し点をあげました。