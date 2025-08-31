¾®ß·À¬±Ù¤Î¡È¾®6Ä¹ÃË¡É¤¬¡Ö¤ª½Ë¤¤¡×´üÂÔ¡¡¡Ö¾®ß·¤µ¤ó¤Ë¹â¤¤Êª¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦½êÂ¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¡Ê8·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØÄ«»³²È¡ÙÃæÂ¼¥¢¥ó¡õ¾®ß·À¬±Ù¤Î¡È¹â1Ä¹½÷¡ÉÅÏîµ¿´·ë¤â»£Î»
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦À²ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿ÅèÅÄÅ´ÂÀ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ìµ»ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¾®ß·¤µ¤ó¤Ë¹â¤¤Êª¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦½êÂ¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ä«»³É×ºÊ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢È¿¹³´ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Ê¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Î¾®³Ø6Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡¦À²ÂÀ¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÈÂ²ÉÁ¼Ì¤¬ÏÃÂê¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè6ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¥ª¥ä¥´¥³¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤À²ÂÀ¤¬ÆÍÇ¡¡¢Å¾¹»¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¡¢Ìîµå¤ò¼¤á¤¿Ä³»Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¡£°ìÊý¤Ç±Ç²è¡ÖÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡×¤Î»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ÂÀ¤Ï¡Ö²¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä«»Ò¤ÎÇº¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
