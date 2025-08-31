大胆なチャレンジを――J２降格危機のマリノス、クラブOBがエール「みんなが一つになって乗り越えてほしい」
現役時代は横浜F・マリノスなどで活躍した長谷川アーリアジャスール氏が、８月30日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。古巣の横浜FMについて語った。
30日に行なわれたJ１第28節で、横浜FMはヴィッセル神戸と敵地で対戦。０−１で敗れ、順位は暫定で17位のまま。クラブ史上初のJ２降格の危機に直面している。
長谷川氏はトリコロールが残留するためには「大胆なチャレンジ」が必要だと考える。神戸戦では開始１分にMF植中朝日が果敢にミドルシュートを放った。得点には結びつかなかったが、その姿勢を称える。
「『神戸のホームに乗り込んでいくぞ、俺らはこの順位にいるけど戦うんだぞ』という、そんな気持ちのこもった思い切りの良いシュートが見られた。こういうシーンが増えてくるとチームにスイッチが入りますし、勢いもついて戦っていけるのではないかと。もちろん結果は残念だったんですけど、大胆なプレーを続けていくのは大事になっていくと思います」
また「どうやって自分たちが一つでも上の順位に行けるように、練習から落とし込んでいく。そういう風に、みんなが一つになって乗り越えていってほしいですね」とエールを送る。
“オリジナル10”の名門は苦境を脱することができるか。次節は９月13日に川崎フロンターレをホームで迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
