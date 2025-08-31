ＪＡＬが３１日、来月に開幕する陸上の世界選手権（１３〜２１日、国立競技場）に向けた壮行会を都内で開いた。昨夏のパリ五輪やり投げ女子金メダルの北口榛花（２７）は、トルコからオンラインで参加し、「（右）腕以外のコンディションはパリ五輪より仕上がっている。しっかり投げられる状態で臨めれば自信はある」と２連覇に向けて気持ちを高めた。

右肘を負傷し、７月の日本選手権を欠場。復帰戦となった２０日のダイヤモンドリーグ第１３戦は、５０メートル９３で最下位に沈んだが、２８日の同ファイナルでは６０メートル７２を投げて復調気配を漂わせた。「２週間前は怖くて投げられない状態で、チューリッヒ（で行われた同ファイナル）も最初は不安だったけど、６０メートルを投げられたことは自信になった。これから下がることはない。上を見て頑張っていきたい」と現在の状態を明かした。

自国開催の大舞台では、パリ五輪から続く国際大会２年連続の頂点と、世界選手権２連覇がかかる。「今の自分の状況もあって、しっかり臨まないとそこには届かないと感じている」と気を引き締めつつ、「ディフェンディングチャンピオンで臨むことは限られた人しかできない。最高の舞台で日本の皆さんと楽しめるように。やっぱり一番が好きなので、一番を目指して頑張りたい」と意気込んだ。