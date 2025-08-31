テイラー・スウィフトさんとトラビス・ケルシーさんは８月２６日に婚約を発表した/From Taylor Swift and Travis Kelce/Instagram

（ＣＮＮ）結婚の約束を交わした著名人の間ではこれまでも長年、派手な婚約指輪が定番だったが、最近は指輪のサイズがさらに大きくなっているようだ。それもはるかに大きく。

サッカー・ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルド選手は先月、長年の恋人ジョージナ・ロドリゲスさんにプロポーズした。その際に贈った楕円（だえん）形のダイヤモンドは、関節の半分を覆い隠すほどの大きさ。重さは推定２５〜３５カラットで、ロドリゲスさんの指を埋め尽くす尋常ではないサイズがインターネット上で批判を呼んだ。

今年メディアの話題をさらった特大サイズの宝石は、これだけではない。２０２３年から婚約していたローレン・サンチェス・ベゾス氏は６月、ベネチアで開かれた結婚式で初めて指輪を披露した。プライベートな水上タクシーに乗ってベネチアの運河を渡るサンチェス氏の指に輝いていたのは、希少なピンクのダイヤ（金額は推定３００万〜５００万ドル、重さは３０カラット近く）。光を受け止めるというより、強い引力で空から光を奪い取っているかのようだった。

そして今回、テイラー・スウィフトさんもマインカットのアンティークダイヤモンドでその仲間入りを果たした。ただし宝飾品の専門家によると、スウィフトさんのダイヤは７〜１０カラットと控え目な可能性が高い。ニューヨークを拠点とするブランド「アーティフェックス・ファイン」を立ち上げた宝石デザイナー、キンドレッド・リューベック氏と婚約者のトラビス・ケルシーさんが共同でデザインしたものだという。

「これは誰かが店をふらりと訪れて、『一番大きなダイヤをください』と言って出てくるようなものではない」。そう語るのはアイルランド骨董（こっとう）商協会の会長で、ダブリンを拠点とする宝飾店「ウェルドン」のオーナーのギャレット・ウェルドン氏だ。

ウェルドン氏は、スウィフトさんが着けている縦長のクッションカットのダイヤを「この業界の聖杯」と呼ぶ。「手に入る中で最も希少な部類」だからだ。ウェルドン氏の観察では、石の年代は１８世紀から１９世紀初頭にさかのぼるとみられる。「当時は採掘工程の機械化がほとんど進んでおらず、岩肌が風化して自然に石が出てくるのを待つか」、地滑りなどの自然現象によってダイヤが表面に露出するのを待つかしかなかった。それゆえ「希少で物珍しく、特別」なダイヤになっているという。

繊細な美しさを持つスウィフトさんのダイヤだが、多くの人にとってまず目に付くのは、そのサイズだ。結婚式プランニングサービスの「ザ・ノット」によると、米国では平均的な婚約指輪は１カラットほどだが、人によっては１．７カラットに上る場合もある。そんな中、スウィフトさんの指輪は指の付け根から３分の１の部分の半分以上を占め、重さは俳優ゼンデイヤさんの婚約指輪（やはり巨大だが）の推定重量の２倍前後、歌手チャーリーＸＣＸさんの指輪の最大１０倍に相当する。

もっとも、ロドリゲスさんやサンチェス・ベゾスさんの宝石と比べれば、控え目な大きさではある。「非常に身に着けやすいサイズだ」「指からはみ出るほどの幅はなく、指先の関節に当たるわけでもない」とウェルドン氏は説明する。

セレブの間では昔から、スーパーサイズの指輪は人気があった（リチャード・バートンが妻エリザベス・テイラーに愛を込めて贈った特大３３．１９カラットのダイヤを覚えているだろうか）が、その傾向は一段と広がっているようだ。

「大きな宝石は常に地位やロマンス、ぜいたくの象徴だった」。ハーパーズ・バザー・アラビアの電子版でジュエリー＆ウォッチの編集者を務めるチャーリー・ボイド氏はそう語る。「むしろ、現在ではそうした石を目にする場所が大きく変わった、ということだと思う。以前は巨大な宝石を買えるのは君主だけだったが、いまは様変わりした。経済的な状況がまったく異なる。シリコンバレーの大富豪やハイテク業界の大物、セレブがいるのだから」

「フラッシュ優先の美学」

ファッションや視覚芸術と同様に、指輪のデザインは社会やその時代を映し出す。例えば１９世紀末から２０世紀初頭にかけて、指輪は「アールヌーボー様式が色濃かった」と、ウェルドン氏は指摘する。

それでは、ロドリゲスさんやサンチェス・ベゾスさんが身に着けているような特大の婚約指輪を、将来の世代はどう解釈するのだろうか。こうした指輪では中央の石が圧倒的な存在感を放っており、芸術性や華やかさは重視されていない、というのがウェルドン氏の主張だ。「指輪という形で巨大な石を安全かつ優雅に見せる方法は限られている」「選択肢は乏しい」

ボイド氏は、大きな宝石の流行を「フラッシュ優先の美学」と呼ぶ。通常は細い金属製のバンドを用い、プラチナにセットされることが多い。「金属を最小限に抑えることでダイヤモンドが一層目立つようになり、さらに多くの光が入る」ため、石が「一段と大きく見える」のだという。

米国では１９４７年に「ダイヤモンドは永遠に」とうたうデビアスの有名な広告が登場するが、ダイヤの婚約指輪が主流になり始めたのは４０年代に入ってからのことだ。しかし今日では、指輪を贈るプロポーズは結婚という制度に事実上組み込まれており、省略されることはめったにない。とはいえ、ＸＸＬサイズのダイヤの流行が続くのであれば、婚約指輪は公の場で楽しむものから、人目に触れない場で鑑賞するものに変わるかもしれない。

ウェルドン氏も言うように、婚約指輪は「あの特別な瞬間のお守り」として「常に着けておきたい」ものかもしれないが、特大の宝石は不便で、場合によっては危険でさえある。それを考えると、日常的に身に着けるのではなく、安全な場所に保管することになるかもしれない。「スウィフトさんは車から乗り降りしたり、ハンドバッグの底にある物を探したりしないのだろうか。この指輪では大きすぎて、実際には邪魔にならないだろうか」とウェルドン氏は疑問を投げかけた。

ボイド氏は「ダイヤモンド縮小症候群」（同じ石を見慣れるうちにダイヤが小さく見えてくる現象）が原因で、一見実用的ではない指輪が普段使いされるようになる可能性を指摘する。特大の婚約指輪がますます普及しつつある理由についても、この現象で説明がつくかもしれない、とボイド氏は言い添えた。「身に着ける時間が長くなるにつれ、それに慣れていく」「ふと気付くと、もうそれほど大きいとは感じなくなっているのだ」

◇

原文タイトル：Taylor Swift is the latest celebrity to opt for a supersized engagement ring（抄訳）