「日本ハム０−１楽天」（３１日、エスコンフィールド）

日本ハムが延長戦の末に敗れ、今カードは１勝２敗と負け越した。

０−０の十一回、６番手で登板した杉浦が中島に右翼ポール際にソロ本塁打を被弾した。

その裏、１死二、三塁と一打逆転サヨナラのチャンスを迎えたが、五十幡の二直で三塁走者スタートを切っており併殺に。試合が終了した。

先発の福島は６回２／３を５安打無失点。味方の好守に助けられながら試合を作った。立ち上がりには１番・中島にいきなり内野安打を許すも、２番・村林の当たりに二塁・石井一がジャンプしてライナーを捕球。堅い守りで鼓舞すると、今度は捕手・田宮が二盗を仕掛けた中島を刺した。

無失点で立ち上がると、その後は危なげない投球。七回には１死から四球を出し、黒川の内野安打で一、三塁のピンチを背負った。この局面で代打・渡辺佳と対峙（たいじ）。１ストライクからの２球目、スクイズを外して三走・小深田を挟殺プレー（記録は盗塁死）で封じた。その後、渡辺佳に内野安打でつながれ、２死一、三塁となったところで降板。このピンチを２番手・斎藤が１球でアウトを奪う好リリーフを見せ、新庄監督も手を叩いて大喜びだった。

打線は楽天投手陣の前に得点ができない。三回には１死二、三塁の好機を作るも、田宮の打球が前進守備を敷いた二ゴロでホームの生還を阻止されるなど無得点。その後は七回まで二塁を踏めずに凡打の山を築いた。