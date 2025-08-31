牡羊座・女性の運勢

まだまだ元気でやる気もある時期ですが、いままで「いい！」と強く信じ、それに沿って頑張ってきたことが急に信じにくくなり、迷いが生じる…がありえるときです。人の場合もあるし、何らかのできごとの場合もありますが、それは自由さが魅力なのに、急に不安定&当てにならないと思えるとか。いまかかるブレーキは自分の不安定さの象徴なので、もし疲れを感じるなら少し休養を多めに、規則正しい生活を意識してバランスをとってください。また、パートナーとは家族関係のテーマでもめがちに。感覚の違いなので、話し合いは平行線です。もし「家族対パートナー」の争いなら、あいだに入らないほうがいいですよ。

牡羊座・男性の運勢

いままで気にならなかったことが気になりだし、ここまでの勢いに次第にブレーキがかかり始めるとき。牡羊座は挑戦意欲が強く、自由なもの、型にはまらないものに惹かれがちですが、やはり多少難しい面もあり、感じていた負担がここで表面化した感じかな。ただ、背景にはそういう自分の疲れがあるので、特定の相手&内容がある場合も、そこにはぶつけないように。少し多めに休んで日常のペースを整えていってください。家族内でも衝突が起こりやすいよう。パートナーとは家に関することでもめるかも。家族間のケンカには介入しないように。