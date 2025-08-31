牡牛座・女性の運勢

社会面では自分の内側からブレーキがかかり、いままでの勢いが出せなくなってきそう。挑戦意欲が増している牡牛座ではありますが、「いまやっていることは本当に自分がやりたいことなのか」という疑問がどこかにあったのでは。それが一定量まで高まり、もう少し時間をかけてじっくり考えてみたくなるのかもしれません。判断は遅くなりますが、それもいいでしょう。ただ、日常生活は引き続き楽しく活発です。やれることはしっかりやっていってね。また、いまは仕事関連に関し、誰かの意見がうっとうしく感じるかもしれません。相手とは考え方が違うのです。話してわかってもらおうとしなくていいんじゃないかな。

牡牛座・男性の運勢

いままでの勢いのある社会面に少しずつブレーキがかかり、状況の切り替わりを感じ始めそうな時期です。きっかけは牡牛座の内面で、いま頑張っていることに対する疑問や不安が増し、集中しきれないのかも。実際「自分が納得するための時間を十分にとれない」まま、動き出している雰囲気だったので、考える時間がほしいのかも。当てはまるなら少しゆっくりしつつ、自分の真意を探ってください。また、いまは牡牛座の仕事ぶりに対し意欲を削ぐ意見を言う人がいそう。おそらく相手は善意ですが、考え方が合わないのでしょう。スルーでいいと思います。家庭内はまだまだ楽しいので、みんなでやることをしっかりやってね。