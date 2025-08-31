双子座・女性の運勢

日常生活の新展開により、「思うように動けない！」と感じる展開が増えてきそう。ただ実際には「それほどのことは起こっていない」（あくまで常識の範囲）ですが、双子座的には足止めされている感が強いかも。それだけ「物ごとの早い展開を自分は望んでいる」のでしょう。ただ、それもずっとだと疲れますし、いまは何かに専念しにくい方向に向かってもいるときなので、動けないときは「いまじゃないんだな」と思うといいね。まだまだ楽しい出会いやできごとは入ってくる時期なので、楽しめるところは意識的に楽しんで。ときに「やりたいことと、評価されることのギャップ」で悩むかも。どっちかだけにしようとすると難しいね。

双子座・男性の運勢

生活面の展開が活発になり、それによって自分の自由が阻害されているように感じやすい時期。実際にはたいしたことではないのですが、それだけ双子座の「自分の好きにやりたい」という気持ちが強いのかも。ただ、ここしばらく続いたそういう流れも、そろそろ次の段階に入ります。そこは切り替えて、いますべきことに集中したほうが疲労しなくて済むかな。やりたいことには、よりじっくり挑むスタンスに切り替えて。日常には楽しい展開が多いので、そこは今後も生かすこと。また、いまやりたいと思うことは必ずしも評価とは直結しないかもですね。感情的にならず、「そんなもんかな」くらいがよさそう。あなたはどっちもやれますよ。