週間占い・蟹座「よかれと思って、は通じません」
蟹座・女性の運勢
新たな展開や誰かからの指摘をきっかけに、いままでの日常を変える意欲にブレーキがかかりそうな今週です。環境を変え、生活を変えることで人生の多方面をリフレッシュしてきた蟹座ですが、相手からは「そこまでやる必要ある？」と言われるイメージかも。もし相手がいるなら、蟹座が信頼するタイプなのでしょう。ただ、どこかカチンとはくるかな。その意見が正しいかは別にして、「今後はもっと別の方面にも注目したほうがいい」という部分はあるのかも。方針は変えないまでもペースダウンして、日常に対応していきましょう。また、いまは家族と衝突しやすい面が。蟹座の「よかれと思って」が通じません。あまり構わないほうがいいかもね。
蟹座・男性の運勢
誰か何かから入ってくる展開が、思いがけなく自分を刺激し、いままでの変化の意欲にブレーキをかけそうなとき。ここまでの蟹座、特に生活面やそれに関する自分の考え方を刷新しようと頑張ってきました。それ自体はまだまだ続きますが、その刺激によって潜在的な不安が浮かび上がり、思わず手が止まってしまうのかな。イラっとしつつ、相手の言うことも一理ある…そんな風に思うのかも。実際のところ、少しインターバルを設け、ほかのジャンルにも集中していった方がいい時期が来たのかもしれません。難しく考えず、適度な休養をもったのち、切り替えていきましょう。また家族とはちょっともめやすいいまかも。愛情かけすぎ注意です。