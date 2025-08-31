獅子座・女性の運勢

獅子座自身のモチベーションの高さは継続中。ただ、ここまでの行動の勢いは対人関係からもらう面が多かったのですが、そこには少し変化が生じるでしょう。変化するのは関係性自体よりは獅子座の心境のほうで、何かしらの理由によって少し慎重&現実的になり、「非常に自由で新鮮」に思えていた相手がだんだん「無鉄砲で無軌道」に感じられてくるかも。ただ、ここからは周囲の動きもそこまで活発ではなくなっていきます。少しゆっくりしながら自分の真意を探っていくといいでしょう。また別の意味でも、対人関係は少し揺れ出すよう。魅力的に感じていた相手に対し、やや複雑な感情を抱きがちな面も。この場合も、相手との距離感を調整することでバランスをとる必要がありそうです。

獅子座・男性の運勢

周囲の人たちとの心理的距離感に変化が生じそうな時期でしょう。ここまでは人からおおいに感化され、勢いをもらっていた獅子座ですが、相手に対し違和感を覚えやすくなるのかも。自由で関心的に思えていた相手は「無謀、あれで大丈夫なのか」、もしくは、あこがれうらやましく思えていた相手には「気取っている、価値観が合わない」など（例ですが）。周囲の変化も多少ありますが、どちらかというと獅子座の内面的変化が背景にはあります。実際いま自分は何を感じているのか。少しじっくり考えてみてもいいのかも。元気はある時期なので何かやりたいときは単独行動もアリです。