乙女座・女性の運勢

自分がきちんと納得しながら日々を生きたい。そんな思いが強まる時期。ここまでの乙女座。激動の社会運の流れのなかでおおいに新たな自分を発見し、一気に経験値を上げてきているところでしょう。それは楽しくもありましたがどこか不安で、ストレスを抱える面もあったのかも。それが一定量たまり、状況に対する不満や主張となって出やすいのがいまです。特に仕事の状況、自由気ままな上司などには反発しやすいので気をつけて。自分の真意を確認するための静かな時間を持ちましょう。また、身近な親しい人たちとは楽しく過ごせるものの、価値観の差を感じイラっとすることも。乙女座は前に進み始めたからこそ、ずれてきたのです。ただ話し合ってわかり合えることではないみたいなので、距離感で調整を。

乙女座・男性の運勢

非常に速い展開のなかでも、自分らしい納得、理解を得て進みたい。そんな願望が高まり周囲への不満として現れやすいとき。顕著なのは最近変化が著しい社会面で、特にいまはイレギュラーな展開が多いため、頑張ってついていきながらもストレスや疲れを溜めていたのでしょう。特定の物ごとや人への反発としても現れやすいので気をつけて。まずは自分がどう感じ、何を求めているのか理解することが癒しになります。とはいえ最近、乙女座がいろいろな意味で成長を遂げているのも事実。それは親しい相手との関係性の変化でも現れそう。相手の言うことにカチンと来たら、価値観が変わってきている証拠です。