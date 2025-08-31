自分のなかにあるこれまでの常識や、長い期間での経験（ある意味刷り込み）が少しずつ頭をもたげ、自分の新しくなりたい意欲、変化への意識にダメ出ししてくる少々ストレスフルなとき。ここまで快進撃だっただけにブレーキがかかった気分かも。ただ、常識への観念や経験値も含めて自分です。また、それが進化だとしても早い展開は負担も大きいので、そろそろ一度ペースを緩めてバランスをとりたいという本能もあるのかな。少し静かに過ごす時間を増やし、穏やかな日常のなかでいまの自分を見つめてみてください。ただ社会面には何かと刺激されるので、そこは気をつけて。天秤座には目指すものがあるのに、全然違うことを求められる感じ。それも悪くはないが…違うんだ！そんな気分かもね。

自分の無意識の感覚が自分に対しダメ出しをしやすいとき。ここまで天秤座は強い挑戦意欲のもと、ある意味、特別な行動力を発揮してきました。が、それは特別であるがゆえに、気づかぬうちに自分に負担をかけていたのでしょう。それが次第に表面化し、常識的な感覚や不安感となって、思考にブレーキをかけてきそうなのがいまです。もし当てはまるなら、いまはいったんゆっくりし自分の感情に耳を傾けてみてもいいのかも。そうすれば次第に落ち着いてくるでしょう。また、いまは社会面での展開にも反発心を抱きやすそうです。ここまでの行動で実際、天秤座の意識は大分変りました。それをもってすると社会面で求められることはしっくりこないのかな。きっとメリットはありますけどね。うまくバランスをとりましょう。