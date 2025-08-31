弟は自衛官で「2等陸曹」です。将来目指す「1等陸尉」まで昇任すると年収はどのくらい違うのでしょうか？

2等陸曹と1等陸尉の位置づけと役割

そもそも、なぜ階級によって年収が大きく変わるのでしょうか。それは、それぞれの階級が担う役割と責任の大きさが違うからです。

「2等陸曹」とは「曹（下士官）」に属し、現場の中核として教育・訓練・装備の管理や小隊等の実務的なリーダーを担うことが多いようです。一方で、1等陸尉は「尉官（幹部）」です。部隊の指揮や運用、計画立案、部下の統率など組織運営の責任を担います。

階級体系上は1等陸尉が上位ですが、熟練度や経験値は個人差があり、職種や配置によって求められる能力は異なります。



年収は「俸給」と「ボーナス」で計算

自衛官の年収の土台となるのが、法律で定められた「俸給」（基本給）と、年に2回支給される「期末・勤勉手当」（ボーナス）です。

自衛官の基本給は法令に定める自衛官俸給表で決まり、号俸が上がるにつれて俸給月額が上がる仕組みです。期末・勤勉手当は人事院勧告に基づき、令和7年度は年間4.65ヶ月が目安です。



2等陸曹と1等陸尉の年収差はいくらか

では、「2等陸曹」と「1等陸尉」の年収がどのくらい違うのか、具体的な例で見ていきましょう。

比較する月額は、参議院が公開する自衛官俸給表の数字を参考にします。

号俸1の例では、2等陸曹は27万1300円、1等陸尉は32万1300円です。年収は「俸給月額×16.65」で求めます（12ヶ月＋期末・勤勉手当4.65ヶ月）。

この場合、2等陸曹は約451.7万円、1等陸尉は約535.0万円となり、年収差は約83.3万円です。俸給表ベースの比較でも、両階級の年収差はおおむね80万円前後になります。ただし、号俸の位置で上下するため、あくまで目安として参考にするとよいでしょう。



年収を左右する「手当」と「福利厚生」

算出した年収差は、基本給とボーナスを基にしたものです。実際の支給額は、個々の状況に応じて加算される各種手当によって変動します。

さらに宿舎の利用や被服の貸与といった現物給付もあります。これらは勤務地、家族構成、配置によって大きく変わるため、本稿の年収差は「手当を除いた素の比較」となります。



昇任による年収アップは80万円以上の可能性

「2等陸曹」から「1等陸尉」に昇任した場合、基本給とボーナスだけでも年収は約80万円高くなる計算です。

実際には、ここに各種手当が加わるため、収入差はさらに大きくなる可能性があります。階級に見合った責任とともに経済的な安定も向上することは、将来のキャリアを考える上で大きな目標となるでしょう。



出典

参議院 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（法律第七十八号）

防衛省 陸上自衛隊募集サイト「待遇・福利厚生」

防衛省 「自衛官独自の手当にはどんなものがあるの？」

人事院 本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー