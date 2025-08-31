蠍座・女性の運勢

身近な友人、もしくはこの時期に縁のできる人たちから何かを指摘されるかも。彼らはそもそも蠍座と親しくなれるタイプの人たちですが、その内容はどこか最近、真剣に日常を見直し、再構築しようと頑張ってきた蠍座の考えと衝突する内容なのかも。たぶん「極めて常識的なこと」なんでしょう。でもそれにイラっとする蠍座…（たとえば）。そのくらい「自分はここまで革新的に頑張ってきたのだ」と気づくできごとかな。ただ自分でそれに気づけないと、無意識に反発してしまうこともあるのでご用心です。疲れも出てきているでしょうから、少しゆっくりするといいかもね。また、自分で自分を責めやすい面もややあるかな。蠍座にはいままでの人生を愛する気持ちと、より新しくなっていきたい思いとが、同じくらいあるのだと思います。

蠍座・男性の運勢

周囲から言われたことにややカチンときやすいとき。ただそれは客観的に見れば極めて普通（常識的。ある意味平凡）な内容で、その事実に「自分がいかに変化や革新を求め、それに向かってここまで頑張ってきているのか」と気づける…そんなときでしょう。実際、自分や家族の日常を新たに作り替えるため、奮闘してきた蠍座ですが、そろそろ疲れが出てきているのかも。少しペースダウンしつつ状況をゆったり見直す時期が来たのかもしれません。また、いまは内側にも強い葛藤を抱えやすい面が。穏やかに楽しくやっていきたい気持ちと、状況を変え未来を切り開きたい願望とが交錯するのかな。焦ってかなえようとするといっそう苦しいかもね。こちらも少し、客観的な気持ちで見つめてみましょう。