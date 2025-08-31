山羊座・女性の運勢

社会面での新しい状況に勢いをもらい、強い挑戦意欲をもってここまで進んできた山羊座。実際、成果をいろいろ残しつつあるところでしょう。が、現状に対し疑問が徐々に生じ、「はたしてこれは自分の本当に望むことなのか…？」という思いが現状にブレーキをかけ始める今週です。実際、山羊座は「もっと自分なりに納得したい」という気持ちなのかも。いままで勢いに押され、それに対応する形で頑張ってきたので、疲れが出る面もありそうです。一度ペースを緩め自分の思いを再確認してみるのはよさそう。また、現状の（おそらく順調な）社会面に対して、パートナーなど大事な相手がいい顔をしない（価値を認めてくれない）という展開もありえます。考え方の違いが表面化するできごとですが、これも含め1回見直しが必要なのかもね。

山羊座・男性の運勢

革新的で挑戦意欲をくすぐる社会面での展開にいる山羊座。ただ状況は次第に変化し、「これは本当に自分が望むことなのか」と疑問を感じ始めるかも。実際、やっている内容の充実感はあれど、勢いに押され進んできた部分は否めません。無意識に感じていた疲れも表に出やすい時期なので、少しじっくり考え自分なりの納得を得るための時間を持ってもいいのでは。また最近、社会面で手ごたえを得ていたのは事実ですが、それに対しパートナーなど大事な人は価値を認めてくれないかも。お互いの考え方の差が表面化しやすい時期です。衝突には気をつけつつ、ここも考えてみるべき部分ですね。