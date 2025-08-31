社会面での忙しさや新展開がきっかけで、パートナーや親友など大事な相手の関係に問題が生じやすいとき。ここまで周囲の意欲的な姿におおいに刺激され、前向きな挑戦を試みてきた射手座でしょう。その影響はまだ続くものの、状況のなかで少しずつブレーキがかかり始めます。実際に起こる内容自体は普通のことですが、射手座の思考はより常識的（一般的）な方に傾き、自由で革新的な相手に対し「そんなこと続けていて大丈夫？」（たとえば）と思ってしまうのかも。これまで相手の意欲を肯定しつつもやや不安定な面はあったので、生じた疲れなどがそういう形で現れる可能性もあります。ただ不用意な発言などには注意ですね。また、同じく親しい誰かとのあいだで価値観の差を強く感じそうな一面も。当てはまる場合は揺れる自分を自覚し、内省する時間を持ちましょう。

挑戦意欲旺盛な周囲に刺激を受け、自身も思いきった行動を続けてきた射手座に心の揺らぎが見えるとき。きっかけは仕事面での展開など日常的なことですが、それを通じて一気に気持ちが常識的な方向に引き戻され、いままで自由で快活に見えていた周囲の人たちが、急に不安定な存在に思えたりしやすいかも。最たる存在はパートナーや親友ですが、自分はごく当たり前のことを言っているつもりで、結果的に衝突の原因を作る可能性が。また親しくし、かっこいいと思えていた誰かに対しても考え方、価値観の違いを強く意識するでしょう。無意識なので結構態度に出やすいです。どっちかというと「以前と態度が変わってきたのは射手座」のほうなので、気をつけて。