水瓶座・女性の運勢

挑戦心旺盛でここまでかなり思いきった行動を重ねてきた水瓶座に対し、徐々にブレーキがかかる時期に入りました。おそらく最初のきっかけは思いがけない方面からの「常識的な意見」で、それを聞くことでいままでの勢いを支えてきた自由さ、自分を信じる気持ちが揺らぐのかもしれません。が、実際少しずつ疲れを溜めてきた面もあるでしょう。もし不安感が増す展開があったら、一度ペースダウンし自分の日常を見直して調子を整えましょう。また社会面でも、何かモヤッとする展開がありえます。現在かなりアイデア豊富な水瓶座ですが、仕事関連ではもっと別の側面を求められるのかも。モヤッとしそうですが、考え方の差です。少し調整が必要そうだね。

水瓶座・男性の運勢

水瓶座のまれに見る挑戦意欲も次第に落ち着くペースダウンの時期。何らかのきっかけで、自由で革新的な現状の自分の考えに疑問が生じるのでは。が、そもそもここまでの展開が非常に意欲的だったので、その疲れや不安定さも背景にはあるのでしょう。「もっと常識的に考えるべきか…？」と思いそうですが、まずは心身の休養を。自分の気持ちを振り返るのは、それからです。また社会面では、自分のやりたいことと違う方向性のことを求められそう。それはそれでメリットがあるのはわかるので難しいところですが、いまは反発心が先に立ちます。まあ落ち着いて、うまくバランスを取りましょう。