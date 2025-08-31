◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

小倉２歳Ｓから舞台と名称が改められ、今回が第１回となる２歳重賞は１３頭で争われ、６番人気のキャンディード（牡、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）が、ゴール前で１番人気のスターアニス（松山弘平騎手）を首差かわして勝利した。勝ちタイムは１分１９秒４で、２０年ファンタジーＳでメイケイエールが記録した１分２０秒１を更新する２歳ＪＲＡレコードとなった。

７月に小倉・芝１２００メートルの新馬戦を勝ち、連勝でのタイトル獲得となった。

初コンビの北村友一騎手は、日本ダービー（クロワデュノール）に続く今年重賞３勝目。

２着はスターアニス、３着は３番人気のマイケルバローズ（岩田望来騎手）が入った。

岩田康誠騎手（シュテフィ＝６着）「芝でもやれそうです。落ち着いていて、直線も伸びてくれた。今後、経験を積んでいけば」

西塚洸二騎手（コラルリーフ＝７着）「状態はすごく良かったと思いますし、いいポジションで競馬できましたが、最後に伸びを欠きました」

団野大成騎手（アイルトン＝８着）「背中のいい馬。のちのち走ってくるとは思いますが、まだ緩いところや気性の幼さが前面に出ています。自己条件からじっくりやっていければ」

秋山稔樹騎手（フレンドモナコ＝９着）「４コーナーまではいい感じでした。直線で前がフラフラして、ごちゃついたのに加え、坂を上がってから脚が上がりました。ベストは１２００メートルかもしれません」

菱田裕二騎手（ナムラドロン＝１０着）「まだ、心身ともに若いところがあるし、いい意味でとらえると成長の余地がある馬。これからの成長に期待したいと思います」

松若風馬騎手（エンヴィーミー＝１１着）「口向きに難しい面があって、終始外、外へ張ってしまい、うまく競馬ができませんでした」

高杉吏麒騎手（ジュジュドール＝１２着）「思ったよりゲートを出て、いいポジションで運べましたけど、速めに手応えがなくなってしまった」

今村聖奈騎手（セイウンアインス＝１３着）「他の馬が動く事象があって、ちょっと怖がりな面があるので、そこでハミが抜けてしまいました。その面が次につながらなければいいなと思います」