パートナーや親友など、大事な誰かの言動をきっかけに状況にブレーキがかかりだす時期。ここまで日常生活のスタイルを大きく変えようと、奮闘してきた魚座です。それはおおいに成果を出し新しい状況を生み出していますが、それに対しその大事な人は異論（でも至極一般常識的なこと）を唱えるのかも。魚座はいまを変えたくてそうしているので、そもそも価値観の差が感じられるできごとでしょう。が、少なからず魚座は揺れるのでここからは変化がいったんペースダウンするかな。また同時に魚座自身もどこかで、その挑戦を肯定的に思いつつも「もっと楽しい（気楽な）時間を持ちたい」という葛藤もあるのかも。いろいろな意味で見直しの時期です。自分の本当の望み…じっくり確認してみて。

