エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」が31日、東京・味の素スタジアムで開催され、ダンス＆ボーカルグループGENERATIONSがナインティナイン岡村隆史（55）とのコラボステージを披露した。

人気楽曲「Choo Choo TRAIN」のイントロ前、メンバーがそれぞれのポジションに立つと、岡村がメンバーに紛れてステージ上にしれっと登場。片寄涼太（31）が「なんでここにいるんですか？」と突っ込むと、岡村は「何で（イントロ）止めたの？」とブーイング。続けて「まずはごあいさつから。『オカレーションズ』です」とボケて会場の笑いを誘った。「先ほど一緒にお仕事させていただいて『今日出ちゃいなよ』みたいになって」と経緯を説明した。

岡村がMCを務めるフジテレビ系音楽番組「週刊ナイナイミュージック」のコラボ企画として実現。岡村が「今日盛り上がってますか？ 『Choo Choo』やっちゃっていいですか？」と呼びかけると、会場からは賛同の大歓声。多少アレンジしつつも、メンバー顔負けのキレキレダンスで会場を沸かせた。

最後はステージ中央で、小森隼（30）が岡村をお姫様抱っこしてフィニッシュ。岡村は「楽しかったです。良い思い出ができました。10月8日放送されるので、何があったかはそこで確認してください」としっかり番宣。

岡村とのコラボは、GENERATIONS単体では初めて。小森はかつて、岡村とEXILEよるコラボレーションユニット「オカザイル」のキッズダンサーとして活動しており、「18年越しに夢かなったよー！」と共演に大喜びだった。