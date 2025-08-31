「家まで転送」すねた息子を前に→父の斬新アイデアに22万いいね！「これ今度やりたい」【ママリ】

子どもに困った瞬間、発想を変えて楽しんでみた

子どもの自己主張やわがままも成長の一つだとわかってはいても、毎日のことでは付き合いきれないこともありますよね。どんな風にしたら心の余裕ができるのか悩む方もいるのではないでしょうか。





いえもり＆7歳と4歳さんは、すねてその場にしゃがみ込み、動かなくなってしまった息子さんにとある仕掛けをしてみたそう。

すねて動かないので家まで転送します

すねて動かなくなってしまったという息子さん。写真からも、どうしても動かないという強い意志を感じます。



そのとき、いえもりさんは無理に連れて帰らず、周囲に魔法陣を描き「転送します」とXに投稿。すねている息子さんは、まさか自分の周りに魔法陣が描かれているなんて想像もしていなかったでしょうね。



この投稿には「これ今度やりたい」「親も気持ち切り替えないと、子育てやってられないですよね」というリプライがついていました。どうせ待つのなら楽しく待とうというポジティブな考え方はぜひまねしたいところです。



子育ては思い通りにいかないことの連続ですが、そんな日ですらいずれは思い出の日になるはず。いえもりさんのように時には発想を変えて、親が楽しんでみるのもすてきです。発想の転換をきっかけに、前向きな気持ちで育児に向き合えるかもしれませんね。

勢いよく立ち上がったはいいけれど…？

子どもの参観や卒園式など、多くの人が集まる会では「起立」などの号令がかかる場面ってありますよね。長い式などになるとちょっとボーっとしてしまった時に号令がかかり、慌てて立ち上がった…という人もいるかもしれません。



今回、投稿者の友達の友達さんは、子どもの参観で先生からのある号令に反応してしまったそうです。その場面とは…？

幼稚園のお誕生会の参観で「では年中さん立ちましょう♪」って先生がいった時なんの迷いもなく私が堂々と立ち上がったから隣の知らないママめちゃくちゃビックリしてたわ。私もビックリしたけど。

子どものお誕生日参観で、先生の呼びかけに思わず立ち上がってしまったという友達の友達さん。周りの保護者も「あれ？これは自分も立つ場面だった？」と慌てたかもしれませんね。その状況を思い浮かべるとつい笑いがこぼれます。



この投稿には「心は年中さんみたく純粋なのよ！きっと！」「ワイは中年さんです」といったリプライがついていました。



子どもの参観などでは、真剣に子どもを見ていると、子どもへの呼びかけを自分ごととして受け止めてしまうこともあるかもしれませんね。いや…それとも、今回は本当に心が年中さんほど清らかだったからかも…。



おもしろくてかわいい日常エピソードでした。

実際に使ってみた感想は？

離乳食は、細かく切る・こす・潰すなどの工程が多く、結構手間がかかるものです。育児は他にもやることがたくさんあるので、できるだけ手間を省きたいですよね。そんなときに便利なのが離乳食の便利グッズ。ダイソーやセリアにも、お手ごろ価格でさまざまな離乳食用の便利グッズが販売されています。ただ、お手ごろ価格でも本当に必要なものばかりではないようです。



misu🎀8mさんは、実際に使ってみたダイソーやセリアの離乳食グッズで、買って良かったもの・使わなかったものなどの感想を共有してくれました。

8ヶ月になり、使ってみた感想！

ダイソーさんセリアさんありがとう🙌

やはり実際に使用した方の率直な感想は、参考になりますよね。本当に必要なものだけを買いたい人には、有益な情報だと思います。この投稿には「薬味おろし、私も使わなかった」「幼児食になっても活躍してるのがセリアのキッズマッシャー」などの声が寄せられていました。



ママ同士でXを通して情報を共有できるのはうれしいですね。ムダなものを買わないためにも、商品を事前にリストにまとめておくのも良いかも。離乳食グッズを買いそろえるときの参考にしてくださいね。

