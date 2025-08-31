¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎË¹»Ò¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡¢¨²èÁü¤ÏAI¤«゙ºîÀ®¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥·゙¤Æ゙¤¹¡ÊDaniel DS job/stock.adobe.com¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ë¹»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎË¹»Ò¤ÏÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¤Ç¤âÀö¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤½¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊýÉ¬¸«¤ÎÎ¢µ»¤ò¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@2ndstreet_official 2ndstreet_official¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛË¹»Ò¤ò¤­¤ì¤¤¤ËÀö¤¦ÊýË¡

Ë¹»Ò¤ò±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¼Â¤Ï´ÊÃ±¡ª¡©

¢¦ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î

¡¦¿©´ïÍÑÀöºÞ

¡¦»õ¥Ö¥é¥·

¡¦²áÃº»À¥½¡¼¥À

¢¦Ë¹»Ò¤ÎÀö¤¤Êý

­¡ ±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ò¤Ä¤±¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÍ¥¤·¤¯¤³¤¹¤ë¡£¢¨ ÆÃ¤Ë¤Ò¤¿¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï±ø¤ì¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¡£

­¢ ²áÃº»À¥½¡¼¥À¤ò¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢15¡Á30Ê¬ÄÒ¤±ÃÖ¤­¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤é·Ú¤¯¤¹¤¹¤¤¤Ç±¢´³¤·¤¹¤ì¤Ð¿·ÉÊ¤ß¤¿¤¤¤ËÉü³è¡ª

¢¦½ÐÅµ¡§¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎË¹»Ò¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡