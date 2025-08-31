中国・天津市で31日から、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領ら首脳が集まり、上海協力機構の首脳会議が開かれます。現地から中継です。

柳沢高志記者（NNN天津）「こちら天津市には続々と新興国の首脳が集結していて、中国は、まもなく始まる首脳会議で、アメリカに対抗する勢力の結束を図ります」

首脳会議に先立ち、習近平国家主席は、およそ7年ぶりに中国を訪問したインドのモディ首相と首脳会談を行いました。

国営メディアによりますと、会談で習主席は、「共通の利益を守るために、多国間協力を強化するべきだ」などと訴えました。

これに対しモディ首相は、両国の対立の火種となっていた国境問題について、「平和と安定の雰囲気が生まれている」などと語りました。

インドをめぐっては、アメリカのトランプ政権が関税を50％に引き上げ、関係が悪化する中で、中国はレアアースの供給拡大を約束するなど、急接近をみせています。

31日夜に開幕する上海協力機構の首脳会議には、ロシアやトルコなど20か国あまりの首脳が参加し、多国間協力の重要性などについて意見が交わされます。

中国としては、保護主義を強めるアメリカに反発する新興国を取り込むことで、国際社会における主導権を握りたい狙いがあります。

さらに、3日後に北京で行われる軍事パレードでは、習主席とプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記の3人が初めて並び立つ歴史的な場面を演出し、中国の力をアピールしたい考えです。