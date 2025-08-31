「24時間テレビ」岩田剛典、自作のアート作品が総額850万円で落札 三代目JSBメンバーの幸せをテーマに制作
【モデルプレス＝2025/08/31】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、8月31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）に出演。自身が手掛けたアート作品のオークションの模様が放送された。
昨年に引き続き「岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション」に挑戦した岩田。日本テレビ「誰も知らない明石家さんま」から生まれた企画「さんま画商プロジェクト」でも人気のアーティスト・青山哲士氏に岩田が弟子入りし、2日間のライブアートで作品を仕上げる企画となっている。
1作品目は、「僕の幸せ」をテーマにダックスフンドをモチーフとしたイラストなど、好きなものを詰め込んだ作品に。2作品目は「三代目 J SOUL BROTHERSの幸せ」をテーマに、7人の好きなものが散りばめられた恐竜をモチーフとした作品を作り上げた。
オークションでは、岩田が作品について解説し、観客を前に作品にサイン。札が次々と上がり、1作品目は420万円、2作品目は430万円と高額で落札されていた。
なお、今回の企画でオークションが行われた作品の合計額は1532万円となり、売上はすべて障害のある子どもたちのアート支援に役立てられるという。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
