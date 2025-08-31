ストラップ調整でホールド感を高めたスポーツサンダル【コンバース】街からアウトドアまで活躍するモデルがAmazonで販売中！
都会的アウトドアを演出するボリュームソールサンダル【コンバース】快適な履き心地で夏を満喫できる一足がAmazonで販売中！
「CONVERSE CAMPING SUPPLY」のアイテム。ボリュームのあるソール設備にシンプルなアッパーを掛け合わせた都会的なアウトドアスタイルに馴染むデザイン。好評のMSD CPのアッパーパターンやストラップの微修正を行い、着脱性とホールド性を向上させることでアクティブなシーンでもさらに快適に着用出来るようにブラッシュアップ。
厚みのあるソールとシンプルなアッパーを組み合わせ、街でも自然でも映える都会的アウトドアデザインを採用する。
改良されたアッパーパターンとストラップ構造により、着脱しやすく安定感のあるフィット感を実現している。
裸足でも靴下合わせでも履きやすく、幅広設計で長時間歩行時も快適な履き心地を提供する。
ホワイトやゼブラなど多彩なカラー展開で、自分らしいスタイルを楽しめる水陸両用の万能サンダルとなっている。
