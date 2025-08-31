ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

都会的アウトドアを演出するボリュームソールサンダル【コンバース】快適な履き心地で夏を満喫できる一足がAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


「CONVERSE CAMPING SUPPLY」のアイテム。ボリュームのあるソール設備にシンプルなアッパーを掛け合わせた都会的なアウトドアスタイルに馴染むデザイン。好評のMSD CPのアッパーパターンやストラップの微修正を行い、着脱性とホールド性を向上させることでアクティブなシーンでもさらに快適に着用出来るようにブラッシュアップ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


厚みのあるソールとシンプルなアッパーを組み合わせ、街でも自然でも映える都会的アウトドアデザインを採用する。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


改良されたアッパーパターンとストラップ構造により、着脱しやすく安定感のあるフィット感を実現している。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


裸足でも靴下合わせでも履きやすく、幅広設計で長時間歩行時も快適な履き心地を提供する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ホワイトやゼブラなど多彩なカラー展開で、自分らしいスタイルを楽しめる水陸両用の万能サンダルとなっている。