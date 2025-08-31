女優の伊藤沙莉（31）が31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。母親からの教えを明かし、職業に言及した。

この日は仲が良いというアイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織と女優の堺小春とトークを展開。家族から影響を受けたことが話題となると、母子家庭で育った伊藤は「やっぱり母ちゃんの口癖が、みこしは一人じゃ担げねえだから。それはめちゃくちゃ言われるかなあ」と打ち明けた。

「みこしは一人じゃ担げねえってことを忘れたら、もう帰って来なくていいみたいな」と厳しい存在であったとし「チーム戦の大切さ、一人で立ってるみたいなつもりにならないみたいなことは昔から植え込まれてた気はするし」と続けた。

また「お母さんがやっぱり塗装職人だから」と職業を明かすと「オーダーに確実に応えつつ、自分がやることに意味がある仕事をしたいっていうことを。何色に塗ってって言われてもさ、いろいろあるじゃん、応えつつ自分の色をみたいなところは、意外と似た職業に就いたと思ってて」との持論を展開。

「だから結構、俺ら職人じゃん、みたいなのでたまに話したりすることは」と明かした。