¡¡µð¿Í£Ï£Â¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò£³ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é»ýÏÀ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤ÏÁ°Æü£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡¢²¬ËÜ¤ò¡Ö£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡££³ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë´ßÅÄ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ£´ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö£³ÈÖ²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢£³ÈÖ²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¶áÇ¯¡¢Ìîµå´Ñ¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¡µð¿Í·³¤Ë¤Ï£¹£°Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö²¬ËÜ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤«¤éÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Î¹Í¤¨¤Ï°Û¤Ê¤ê¡Öµð¿Í·³¤Î£´ÈÖ¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë£´ÈÖÌÜ¤ËÂÇ¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¡£ÂÇÎ¨¤ä¤éÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¡Â¾¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¡£´ÈÖ¤ò¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÐÂè¢þÂåÌÜ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤â¤¦¸ø¤Ç¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£½Å¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£²¬ËÜ¤¬¡Ø²¿ÈÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Èà¤Ï¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¡µð¿Í·³¤Î£´ÈÖ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¡¢Ãì¤È¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¬¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¤Î¤è¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¬ËÜ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¤È°ìÎÝ¡¢ºòµ¨¤Ï¤³¤ÎÆâÌî¤Î£²¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æº¸Íã¤â¼é¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ö¤ê¤¬¤Ê¤»¤ë¶È¤À¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¡²ø²æ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¡¤¤¤ë¤Î¤Ë£³ÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¡²¬ËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¡µð¿Í·³£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£±£±»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃ²¤«¤ï¤·¤¤¤·¡¡¤½¤â¤½¤âÀèÈ¯¤Î°æ¾å¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´ßÅÄ¤â¥Ó¥Ó¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡Åê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤ª¤Ã¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¿ÍÀ¸²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£°ìÀ¸ÊÙ¶¯¡¡Íê¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£