お笑い芸人の千原ジュニアが３１日、ＡＢＥＭＡの報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」に出演。第３子誕生を生報告した。

ジュニアは３０日に更新したインスタグラムに生まれたばかりの子供の足の裏の写真を投稿。「２０２５年夏、第三子が誕生しました！ 千原三兄弟！ よろしくです！」とコメントしていた。

この日の生放送終盤で、田中萌アナウンサーから「ジュニアさん、３人目のお子さんが誕生されたということで、おめでとうございます」と話を振られると、ジュニアはしきりに頭を下げ「ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません」と恐縮。

田中アナから「どうですか？」と感想を求められると、「いやいや、そらまあね。かわいいね。そら、かわいいね〜」と照れくさそうに応じた。

しかしすぐさま「はい。さあ、というわけで本日も２時間やってまいりました…」とこの話題を打ち切り番組を終わろうとしたため、共演者から「何か言ってほしかった」と声が漏れた。

また、パネラーのモモコグミカンパニーが「私３人兄弟の真ん中なんで、真ん中の子、かわいがってあげてください。結構二の次にされがちなんで」と進言すると、ジュニアは「なるほどね！」と爆笑していた。