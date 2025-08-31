【大反響】ユニクロUT×ラブブが受注販売に！オンラインストア限定で9月1日開始

ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と、POP MARTの人気シリーズ「ザ・モンスターズ」の新コレクションが大反響。ユニクロのオンラインストアでの受注販売が決定しました。

受付期間は、2025年9月1日から7日までです。準備ができ次第、受付開始します。なお、受付期間中であっても、上限に達し次第終了となります。

1柄につき2点まで

＜対象商品＞

・WOMEN POP MART UT（4柄）各1500円

・GIRLS POP MART スウェットシャツ（3柄）各1990円

1柄につき2点までの購入制限があります。入荷時期は未定です（8月27日時点）。続報を待ちましょう。

同コレクションは、8月25日に一部のユニクロ店舗とオンラインストアで販売が始まりました。朝8時台から販売が始まったオンラインストアでは、早々に全商品が在庫切れとなる反響を呼びました。

「ザ・モンスターズ」は、世界的に有名な絵本作家兼アーティストのカシン・ロン氏によって創造されたキャラクターで、北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れです。

今回のコレクションでは、元気で好奇心旺盛な「ラブブ」のほか、人気キャラクターをデザインしています。

いま世界中で大人気の「ラブブ」のアイテムということで、発売前から注目を集めていました。欲しくても買えなかった人は、受注販売をお見逃しなく。

期間が設けられてますが、早期に受付終了となる可能性もあります。早めの確保がおすすめですよ。

＜参考＞

ユニクロ公式サイト 特設ページ

ユニクロ公式サイト「WOMEN POP MART UT、GIRLS POP MART スウェットシャツの受注販売について（オンラインストア限定）」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）