【今週の運勢】9月1日（月）〜9月7日（日）の運勢第1位は獅子座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 9月1日（月）〜9月7日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★獅子座

運勢第1位！ 今週は「自分の価値を磨く時間」を捻出するのがオススメ。生活の中で「自分の役立つもの」と「自分らしいもの」を見極めて、無駄な時間を排除して、自分磨きの時間を作ってみて。必要なものに意識を集中させることで、気持ちも自然と整っていきそうです。

第2位★射手座

運勢第2位！ 今週は「見えないサインを読み取る力」がテーマ。仕事や人間関係で「表に出ない本音」や「小さな変化」に敏感になれるときです。誰かの言葉の裏にある意図や、今後の流れを暗示する出来事をキャッチできそう。その直感を活かしながら、現実的なアクションに落とし込むことで新しい視点が開けそう。

第3位★乙女座

運勢第3位！ 今週は「自分の価値を実感する」がテーマ。外側の評価や世間の基準に惑わされず、あなた自身の強みや個性に目を向けるときです。日常の小さな選択や行動に、自分らしさを少しずつ反映させることで、自然に新しいスタートが切れそう。変化を恐れず、自分の軸を慌てずに確認することで、安定感をだしやすくなります。

第4位★天秤座

「目に見えない準備が未来を変える」タイミング。誰にも見えない場所での小さな積み重ねが、やがて大きな変化を呼びます。特に「感覚を研ぎ澄ます時間」を意識してみて。瞑想や静かな音楽、心が落ち着く読書など、自分だけの「隠れ家」を整えると、運のリズムが整っていきます。

第5位★水瓶座

今週は「心を潤す刷新」がテーマ。これまでの思い込みや古いルールをそっと解き放ち、自然体の自分を取り戻すことで、新しい流れが動き出します。特に自分の大事な源泉に「深くつながる」ことがカギに。少し時間がかかっても、自分の内側の本音に触れ、それを大切にすることがオススメです。

第6位★山羊座

今週は「知識を世界とつなげる」がテーマ。これまで得た情報やスキルを、実生活や未来の目標にどう役立てるかを考えると運が開けます。単なる学びで終わらせず「この知識でどんな世界が広がる？」と想像してみて。旅や異文化に触れる計画を立てるのも◎。視野が広がるほど、日常に新しい風が吹き込みます。

第7位★魚座

今週のテーマは「信頼の交換が力になる」です。人との関わりを通して、自分の強みや価値を再確認できるタイミング。意見や考えを押し付けるのではなく、相手と互いに学び合う姿勢を大事にすると、関係性だけでなく、自分自身の安心感と精神的な成長にもつながる予感。

第8位★牡牛座

今週は「隠れた知恵が遊びに宿る」星模様です。子どもの頃に楽しんだことや、昔から伝わる習慣に良い流れに乗れるヒントが潜んでいる予感。手書きのメモやレシピ帳を見返したり、昔読んだ本を開いたりすると、今の自分に必要なメッセージを見つけられるかも。

第9位★蠍座

今週は「情熱をシェアして火を灯す」がテーマ。心の中に眠っていた熱意やビジョンがふつふつと湧いてくるときです。そのエネルギーを独り占めせず、信頼できる仲間と分かち合うことで、面白い化学反応が起こりそう。何気ない雑談の中に「次の一手」が隠れている予感。

第10位★双子座

今週は「暮らしの核心を見つめる」がテーマ。どんな空間や習慣が自分を本当に落ち着かせてくれるのか、改めてチェックしてみて。いらないものを手放し、必要なものを選び抜くことで、心の中までクリアになっていく予感。安心できる場所や人とのつながりを大切にするほど、安定感が増していきます。

第11位★蟹座

第12位★牡牛座

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

