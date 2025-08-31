世界陸上6連覇の偉業を達成し〈鳥人〉と呼ばれたセルゲイ・ブブカが棒高跳びに出会ったのは9歳の時。街のスポーツクラブで棒高跳びの練習を目にしたブブカ少年は、一目で“人が空を飛ぶ光景”に魅了された。

【写真を見る】軽々と「空を飛ぶ」ブブカ

（自分も空を飛びたい）

家の近くで適当な棒を探し、それを両手で握りしめて庭のフェンスに向かって走った。

すぐには跳び越せなかった。何度も挑み、何度も失敗した。それでもブブカはあきらめなかった。やがて、握りしめた棒の反発力をもらって体を浮かせる感覚に気付くと、ブブカの中に成功の予感が芽生えた。それこそがブブカ最初の“覚醒の時”だったに違いない。やみくもに跳ぶのでなく、体を浮かせる感覚を求めて跳んだ9歳のブブカは、ついにそのフェンスを越えた。

セルゲイ・ブブカ

〈棒高跳選手セルゲイ・ブブカのマークした初記録は、庭のフェンスである〉と、ブブカは自著『なぜ“ブブカ”はスポーツでもビジネスでも成功し続けるのか』に記している。

まだソ連領だったウクライナ・ドネツクのスポーツクラブで本格的に陸上競技を始めたブブカはコーチの指導に恵まれ、総合的な身体能力を育成するトレーニング・プログラムでその才能を順調に開花させていった。

世界記録を35回も更新

100メートルは10秒2、走り幅跳びは8メートル20、10種競技でも8000点以上、いずれも世界のトップを見据える記録をマークする。陸上にとどまらず、体操など他の競技でも素質の片鱗を見せた。“旧ソ連の育成体制が生み出した最後のサイボーグ”とも呼ばれた。

それでも結局、棒高跳びを専門種目に選んだのは、少年時代の感動体験による必然であり自然な帰結だったのだろう。しかし、他者から見ればその選択は、ブブカの狡猾さとあざとさの象徴と映った。世界記録を屋外で17回、室内で18回、計35回も更新するという陸上競技の他種目ではあり得ない偉業は、驚嘆と同時にやっかみを買った。

何しろ、その壮挙はただの名誉にとどまらない。世界新記録には毎回ボーナスが与えられる契約をブブカは交わしていた。世界記録更新のたびに5万ドルともいわれる高額ボーナスを、ブブカは手にすることができた。そのため、1センチずつしか記録を更新しない。加えて大会主催者からもボーナスを受け取れるよう、ボーナス設定のある海外の大会でしか世界記録に挑戦しない徹底ぶりだった。棒高跳びだからできるその選択はやがて非難の対象にもなった。

ブブカにも事情があった。14歳の時に両親が離婚。母親との生活は余裕がなかった。スポーツの才能を認められたブブカは母親と離れ、ドネツクのクラブに移る。選手としての成功が人生を開く、そういう道をブブカは選んだ。選ばざるを得なかったというべきかもしれない。

1991年東京世界陸上の直前にソビエト連邦の崩壊につながるクーデターが発生。ブブカは真っ先に西側のスポンサーと契約した。それは選手生活を続けるため、そして先行きの見えない祖国ウクライナの未来に少しでも貢献したいという強い使命感からでもあった。

ウクライナ・ルハーンシク出身のブブカにとって、86年チェルノブイリ原発事故は他人事ではなかった。住民の健康被害が案じられる中、検査や対策が進まない現実に怒りを覚えていた。後年、稼いだ賞金から対策資金を寄付している。ブブカの貪欲さは、単に金の亡者でなく、自分の生い立ち、社会の犠牲に対する憤りがあった。

母国の危機を訴え

ブブカの人生には、政治の影がつきまとい、悲運と強運とが折り重なるように混在している。

誰もが知る悲運は、ブブカがオリンピックの女神に愛されなかったことだ。世界陸上を第1回から第6回まで連覇し、約15年にわたって王座に君臨した一方、五輪の金メダルは88年ソウル五輪の1個だけ。“4年に1度”の難しさは、〈鳥人〉ブブカでさえ、超えられなかった。

ソ連崩壊はブブカを“良い方向に向かわせた”と言っていいだろう。折しも世界のスポーツ界はアマチュア絶対主義からプロ化・商業化へと大きく転換した。83年の第1回ヘルシンキ世界陸上、84年のロサンゼルス五輪がその転換点といわれる。83年のヘルシンキで世界デビューを果たしたカール・ルイスと共に、ブブカは大金を稼ぐアスリートの象徴的存在になった。

引退後はビジネスでも成功。だが、いまブブカは戦火の渦中にある。

ロシアのウクライナ侵攻が始まってから3カ月後の2022年5月のIOC総会にウクライナ五輪委員会会長として出席したブブカは、「少なくとも51人のスポーツ選手の死亡」を報告するとともにウクライナ選手らを支援するIOC基金の創設を呼びかけた。集まった約11億円の基金によって、「侵略後に出国した3000人以上の選手や指導者が各国でトレーニングを続けられている」と読売新聞の取材に答えている。現役を退いて25年。ブブカの戦いは終わらない。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載