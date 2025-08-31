千葉県鴨川市は９月１日、特急列車でＪＲ安房鴨川駅を訪れた人が地元飲食店などで特典を受けられる観光キャンペーン「発車オーライ！ときめきスタンプラリー」を始める。

駅開業１００周年を記念した事業で、市商工会、市観光協会、ＪＲ東日本千葉支社安房鴨川駅の協力を得て企画した。

対象は、ＪＲ外房線の上総一ノ宮駅（一宮町）より遠くから「特急わかしお号」または「特急新宿わかしお号」を利用して安房鴨川駅に到着した人。同駅の改札口で特急券やえきねっと利用画面などを見せると「記念スタンプカード」が渡される。カードを協賛店に持参すれば、ソフトドリンクやかき氷、コロッケなど各店独自の「おもてなし」が受けられ、スタンプが押される。スタンプ三つで先着３００人に１００周年記念グッズがプレゼントされる。

安房鴨川駅は１９２５年７月１１日に鉄道省北条線（現・内房線）の駅として開業した。２９年には房総線（現・外房線）が延伸されて全通し、外房線と内房線を結節する駅になった。外房線と内房線の両方にとって終着・始発駅となるため、発車する列車はすべて「上り列車」となっている。

佐々木久之市長は「１００周年を市全体で祝いたい。発車する列車は全て上り列車で、縁起のいい駅です。ぜひ、記念グッズをゲットして」と呼びかけている。

１０月３１日まで。協賛店の特典内容などは特設ページで確認できる。