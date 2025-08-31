庄司ショック、ミキティから痛烈「ヤダ！ 今の髪型すごい嫌い」 長女からも「嫌い」
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が31日にインスタグラムを更新。朝に撮影した最新ショットを公開すると、ファンから「ものすごい悲しい笑顔」「クスッとしちゃいました笑」といった反響が寄せられた。
【写真】妻・ミキティも「ヤダ！」と言った庄司の髪型
庄司が「本日の朝ミキティにヤダ！今の髪型すごい嫌いって言われました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、朝一番の“独特な形状の頭髪”が収められていて、庄司がどこか寂しげな笑顔でカメラを見つめている。さらに投稿には「長女からも嫌いと言われた…でも笑ってたから良い朝だと思う」とつづられている。
この投稿にファンからは「ものすごい悲しい笑顔に見えますwww」「かわいいですよ」「やり取りが想像できてクスッとしちゃいました笑」などの声が集まっている。
■庄司智春（しょうじ ともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚した。インスタグラムでは「＃俺のオンナ」というタグで藤本の美しい姿を度々投稿している。
引用：「庄司智春」インスタグラム（@tomoharushoji）
