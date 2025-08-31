ビートたけし（78）が、31日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、経済学者で慶大大学院・岸博幸教授の参院選落選について、自身の見解を語った。

この日は物価高対策やガソリン暫定税率廃止を巡る政府の対策などについて議論。エッセイスト阿川佐和子さんからは「岸さん、残念でございました」と、参院選に自民党から比例代表で出馬も、落選した岸氏へねぎらいの言葉をかけた。

岸氏は「疲れました。でも、出ていい勉強になりました」と返答。「いかに自民党が国民から見放されているかを実感しました。“私のことは応援したいけど、自民党から出ているからダメだ”という声は当然、最初からあって」と続けた。

報道番組などで歯に衣着せぬ政府批判を続けてきた岸氏は、自民党を内部から変える意気込みで、あえて自民から出馬。しかし、裏金問題などで党への逆風は強く、議席を得ることはできなかった。

そんな選挙結果に、たけしは「でも選挙前、考えりゃ、岸さんが選挙に出た。で、あの位置だったら、確実に受かっていなきゃしょうがない話でしょう？」と、知名度もある岸氏の落選に驚きを口にした。

岸氏が「でもそれが、自民党ダメだという声がどんどん強くなって…」と返すと、たけしは「それを受からないっていうのは、いかに自民党がダメ、評価を受けてなかったかということだよね」と断じた。