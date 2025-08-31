SUPER EIGHT・安田章大さん（40）が30日、主演舞台の囲み取材と公開ゲネプロに登場。『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』でチャリティーマラソンランナーを務める横山裕さん（44）へエールを送ったことを明かしました。

■安田「言葉をはっきりと伝えて思いを届けた」

囲み取材は、横山さんがマラソンをスタートする約3時間前、午後5時ごろに行われました。安田さんは、記者から横山さんへのエールをリクエストされると「もうエールは個人的に送りました。メンバーみんなでも言葉を交わし合って、個人的には午前中に電話しました」と、当日に連絡をとったと明かしました。

電話の内容については「（横山さんは）“おおう、ありがとうな”って。照れるんですかね。僕はあんまりそういうのに照れない人なんで言葉をはっきりと伝えて思いを届けた形だったんですけど。照れておりました」と横山さんの様子を報告。さらに、「一度やると決めたことをやり切るのがあのお兄ちゃんの性格なんで、みんなに楽しい顔を連れて戻ってくるんじゃないでしょうかね」と、横山さんの完走を信じ、思いを寄せました。

安田さんが主演するのは、2024年に亡くなった劇作家・唐十郎さんの初期作品の2作。関西出身の安田さんが、全編関西弁で演じます。新宿梁山泊（しんじゅくりょうざんぱく）主宰の金守珍（きむ・すじん）さんが演出を手がけ、唐さんの世界観を新たな視点で表現するということです。

舞台は31日から東京・世田谷パブリックシアターで開幕し、その後、福岡・大阪・愛知を巡ります。