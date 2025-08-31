“優勝請負人”元日本代表ＭＦ阿部浩之がズバリ！タイトル獲得チームの共通点は「サブ組の方が強い」【KICKOFF！KANSAI】

現役時代に“優勝請負人”と称された元日本代表ＭＦ阿部浩之さんがゲストで登場。混戦をきわめるＪリーグの優勝争いを語り尽くした。



過去に８つのタイトルを獲得した阿部さんは、頂点に立つチームの共通項も指摘。クラぶ・リレーションズ・オフィサーに就任して激変した生活も明かした。



▼慣れない座り仕事「３０分に１回ぐらい散歩している」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストにガンバ大阪などで活躍した元日本代表ＭＦ阿部浩之さんを迎えた。





現役時代はＧ大阪で三冠を達成するなど、８つのタイトル獲得に貢献した阿部さん。“優勝請負人”と称され、昨シーズン限りで現役を引退した。ＭＣの加地さんとはＧ大阪時代のチームメイトで、初ゴールをアシストされるという関係。今年５月にＧ大阪のクラブ・リレーションズ・オフィサーに就任した。「生活はガラッと変わりました。朝から仕事へ行って夕方に帰る。基本的には座っている」と、平日勤務のデスクワークをこなしているという。元アスリートだけに座り仕事は「辛いです。３０分に１回ぐらい立ち歩いて散歩している」と明かした。現在、混戦のＪリーグにおいて、関西のチームは、ヴィッセル神戸と京都サンガＦ．Ｃ．が優勝争いしている。阿部さんはタイトルを取るチームの共通点として「紅白戦でサブ組の方が強い。サブの選手も出たら実力もあるし、スタメンはプレッシャーもあるからもっと頑張らないと、とチームが向上していく」と分析した。通常の練習からの基準の高さをＧ大阪や川崎フロンターレで感じたという阿部さん。ここから先、終盤のＶ争いはさらに期待だ。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年８月３１日（日）放送分の収録より）