「マインクラフト」で再現された「地下神殿」と呼ばれる調圧水槽（江戸川河川事務所提供）

河川の氾濫から街を守る世界最大級の「首都圏外郭放水路」（埼玉県春日部市）が、人気ゲーム「マインクラフト」で再現され話題になっている。「地下神殿」と呼ばれる巨大空間やトンネルの中を、プレーヤーは自由に探検し、水門を開けたりポンプを動かしたりできる。楽しく治水を学べることから防災教育での利用も期待されている。（共同通信＝森清太朗）

国土交通省江戸川河川事務所（千葉県野田市）によると、同放水路は約13年かけて、2006年に完成した。東京都や埼玉県の洪水被害を防ぐため、五つの川の水位が上昇すると、深さ約70メートルの地下設備に水が流入。全長約6.3キロの地下トンネルを通り、江戸川へ排水される。

排水前の最終地点にあるのが地下神殿だ。水の勢いを弱める「調圧水槽」と呼ばれる空間で、サッカーコート約2面分の広さに、重さ500トンの巨大な柱が59本立ち並ぶ光景は圧巻だ。年末年始や緊急時を除いて、予約すれば誰でも見物でき、多い年で5万人超が訪れる人気の観光名所になっている。

マイクラでは実際の設計図と同じ縮尺で、同放水路を忠実に再現した。プレーヤーが市街地に雨を降らせると、近くの川の水位が徐々に上昇。オペレーションルームにある「開門」のスイッチを押すと、地下の調圧水槽まで大量の水が流れ込み、ポンプを起動すれば排水が完了する。

排水後の水槽に残った土砂を掃除するため、ブルドーザーを使う実際の作業も体験できる。展示室でガイドの話を聞くと、施設内をワープできるアイテムをもらえるなどゲーム性も工夫した。

国の防災インフラを観光資源として活用するプロジェクトの一環として、同河川事務所がマイクラで再現。4月からホームページで公開しており、データは誰でも無料でダウンロードできる。

今後は小中学校向けの教材として展開する考えもあり、同河川事務所の担当者は「普段見られない治水の働きを知って、防災意識を高めてほしい」と話している。

「マインクラフト」で再現された、調圧水槽に水が流入する様子（江戸川河川事務所提供）

「マインクラフト」で再現された、江戸川への排水の様子（江戸川河川事務所提供）

「マインクラフト」で再現された、排水ポンプがある空間（江戸川河川事務所提供）