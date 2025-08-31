◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)

ロッテ・佐藤都志也選手が、第1打席でソロHRを放ちました。前日には開幕戦以来となる一発を放っており、2試合連続弾となっています。

この日「5番・キャッチャー」でスタメン起用された佐藤選手。バッテリーを組んだ先発・小島和哉投手は2回、無死1、3塁のピンチから嶺井博希選手の先制タイムリーを浴びます。

1点ビハインドで迎えた直後の2回裏。先頭で打席には佐藤選手が向かいます。対するソフトバンクの先発・松本晴投手の投じた2球目のスライダーをとらえると、大きく弧を描いた打球はそのままロッテファンの埋め尽くしたライトスタンドへ。試合を振り出しに戻す同点ソロとなりました。

佐藤選手は3月28日に行われた開幕戦、敵地・ソフトバンク戦で今季第1号を放っていました。さらに前日30日の本拠地・ソフトバンク戦で第2号、この日第3号と今季3本全てをソフトバンク戦で放っています。

昨季はオールスターゲームの第2戦でMVPを獲得し、自身初のベストナインも受賞。侍ジャパンにも選出されるなど大躍進をとげていました。しかし今季はケガの影響もあり、なかなか状態をあげられず。待望の復調の兆しにSNSでは「俺たちの都志也が帰ってきた」「としくん状態あげてきてうれしい限り」「待ってたぞ」といった声があがりました。