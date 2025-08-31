U16アジアカップ開幕…日本はカザフスタンに100点ゲームで快勝スタート

8月31日、FIBA U16アジアカップ2025がモンゴル・ウランバートルで開幕。グループDに入ったバスケットボールU16男子日本代表（FIBAボーイズランキング26位）は、カザフスタン代表（同78位）を107－51で下し、初戦を白星で飾った。

スタート5に常見寛章（国際アート＆デザイン大学高等課程）、越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）、栗本富美也、白谷柱誠ジャック（ともに福岡大学附属大濠高校）が名前を連ねたこの試合、前線から当たる激しいディフェンスが奏功し、ティップオフ直後から主導権を握る。

第1クォーターを31－11とリードすると、第2クォーターも攻撃の手を緩めない。速攻だけでなく、3ポイントシュートも次第に決まりだし、得点ペースを落とさずリードを広げていく。終盤にはホーキンス然（開志国際高校）が速攻からダンク、コーナーから3ポイントを決めるなどして、前半を66－27と大量リードを奪った。

後半も日本が攻防にわたりカザフスタンを圧倒。全員出場、全員得点を果たし、初戦を100点ゲームで勝利し、大会に弾みをつけた。個人スタッツでは、ホーキンスがゲームハイの23得点をマーク、3ポイントも3/4と高確率で決めてみせた。黒田健斗（福岡大学附属大濠高校）が14得点、さらに司令塔の越が13得点5アシスト、高橋秀成（U18川崎ブレイブサンダース）と白谷が10得点と5人が2ケタ得点を記録した。

日本は9月1日12時30分（日本時間）からサウジアラビア（同79位）と対戦。準々決勝進出に向けて、勢いを増していきたい。

■試合結果



日本 107－51 カザフスタン



JPN｜31｜35｜23｜18｜＝107



KAZ｜11｜16｜ 9｜15｜＝51

【動画】U16アジアカップ 日本vsカザフスタン フルゲーム