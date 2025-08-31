「なんでこの形を」元フジアナ、衝撃のフェイスパック姿に「恐怖しかない笑」「夢に出て来るやつ」の声
元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの大島由香里さんは8月30日、自身のInstagramを更新。衝撃ショットを披露しました。
【写真】大島由香里、衝撃のフェイスパック姿
この投稿にファンからは、「サイコーです」「とてもおきれい」「面白い」「癒されました」「こういうとこが好きだなぁ」「顔芸w」「衝撃」「事務所関係者の方から、しっかりと叱ってあげてください」「恐怖しかない笑」「夢に出て来るやつ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「こういうとこが好きだなぁ」大島さんは「なんでこの形をフェイスパックにしようと思ったのか……」とつづり、5枚の写真を投稿。大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクのイラストが描かれたフェイスパックをする姿を公開しました。続けて「正解は、こうやって楽しむ人がいるからです」とつづり、2〜3枚目では目元をはがして大きく目を見開く姿も。思わずくすっとしてしまう、ユニークなショットです。
「かわいいくてきれいで美しい」大島さんはInstagramで日常の様子を公開しています。26日の投稿では、「今年もツッコミどころの多い夏」とつづり、娘とのツーショットを披露。コメントでは、「子育てお疲れ様」「由香里さん、かわいいくてきれいで美しい」「お子さん、体が柔らかいですね」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
